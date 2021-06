Rootsi koalitsioonikõnelused võivad Löfveni uuesti võimule tuua

Esmaspäeval ametist tagasi astunud Rootsi peaminister Stefan Löfvenil on üsna suur võimalus peaministrina naasta, kui parlamendi spiiker alustab teisipäeval kõnelusi erakondadega uue valitsuse moodustamiseks.

Rootsi peaministril oli eelmise nädala umbusaldushääletuse järel kaks valikut - kuulutada välja ennetähtaegsed valimised või astuda ametist tagasi ja jätkata seega üleminekuvalitsuse eessotsas kuni uue peaministri leidmiseni. Löfven valiski selle variandi.

Parlamendi spiiker Andreas Norlen alustab nüüd parlamendierakondadega läbirääkismisi ja teeb ühe erakonna juhile ettepanku võtta üheks aastaks peaministri koht. Ainult aastaks sellepärast, et järgmisel sügisel on korralised valimised.

Spiiker alustab hommikul aga just sotsiaaldemokraatidest ja Löfvenist. Tema šanss taas valitsusjuhina jätkata on üsna suur, sest üksteisega koostööd võimalikuks pidavate erakondade kohtade jaotus annab selleks võimaluse ja nii võib Löfven koguda enamuse ehk vähemalt 175 häält parlamendis.

Samas on valmis valitsust moodustama ka prempoolse erakonna Moderaatide juht Ulf Kristersson, kes tõttas seda ütlema juba eelmisel esmaspäeval.

"Kui uus paremtsentristlik valitsus saaks ametisse asuda, võidetaks palju. Ühest küljest saate valitsuse, kes teab, mida tahab. Saate valitsuse, mis valmistab ette pinnase selleks, mis tuleb pärast 2022. aasta valimisi. Nii et ma näen suuri eeliseid," rääkis Kristersson.

Löfveni sõnul ei näe ta võimalust, et Kristersson saaks peaministriks, kuid ta ei avaldanud midagi selle kohta, kuidas ta enda toetust näeb.

Kolmanda jõu, Rootsi Demokraatide juht Jimmie Åkesson ütleb, et püüab uue valitsuse moodustamist mõjutada, sest tahetakse teistsugust valitsust kui Löfveni oma.

Kui valitsuskõnelused twisipäeval peetud, annab spiiker Andreas Norlen kella veerand kuue paiku pressikonverentsi, kus ta teatab esimese kandidaadi, kes saab võimaluse valitsust moodustada.

Pärast 2018. aasta valimisi kulus valitsuse loomiseks 134 päeva. Sel korral lubas Norlen asja kiiremini korraldada.

Ta saab välja pakkuda neli kandidaati. Kui parlament need kõik tagasi lükkab, tuleb korraldada lisavalimised. See on alternatiiv, mida mitmed erakonnad ei soovi, ja mis jällegi võib hõlbustada Löfveni peaministrina naasmist.