Rootsi vähemusvalitsus võib järgmisel nädalal kukkuda

Parempopulistlikuks peetud Rootsi Demokraadid algatas valitsuse umbusaldushääletuse, mis viiakse läbi esmaspäeval. Varem oli samast plaanist teatanud Vasakpartei, kellel on tekkinud valitsusega lahkarvamused uute korterite üürihinna määramise üle. Vasakpoolsetel ei ole aga algatamiseks piisavalt hääli.

"Parlamendis on nüüd enamus, mis tahab peaministrit tagandada," ütles Rootsi Demokraatide parlamendirühma juht Henrik Vinge neljapäeval ajakirjanikele ja avaldas lootust, et valitsus kukub.

Järgmiste parlamendivalimisteni on jäänud aasta, nii et valitsuse langemine toob ilmselt kaasa ennetähtaegsed valimised.

Umbusaldust toetavad ka konservatiivsed Moderaadid ja Kristlikud Demokraadid. Nelja peale on neil enamus sotsiaaldemokraadist peaministri Stefan Löfveni valitsuse kukutamiseks.

"Me olime Löfveni valitsuse vastu juba siis, kui nad võimule tulid. Me olime siis Löfveni valitsuse vastu ja oleme ka nüüd," ütles kristlike demokraatide esimees Ebba Busch.

Moderaatide liider Ulf Kristersson väljandas sotsiaalmeedias sama arvamust. "See valitsus ei oleks tohtinud kunagi ametisse astuda," kirjutas ta Facebookis.

Parlamendispiiker Andreas Norlen kinnitas, et umbusaldushääletus toimub esmaspäeval.

Löfven ütles neljapäeval, et kui tema valitsus umbusaldushääletuse kaotab, siis astub ta ametist tagasi või kuulutab välja erakorralised valimised. "Mul on kaks valikut, kas kuulutada välja uued valimised või astuda tagasi," rääkis ta pressikonverentsil.

"See on ohtlik tee olukorras, kus me vajame rohkem koostööd," lisas ta.

Vähemusvalitsus astus ametisse 2019. aastal. Sellele eelnes kuid väldanud poliitiline võitlus tagamaks endale piisav toetus pärast 2018. aasta valimisi.

Võimu kindlustamiseks sõlmiti kokkulepe kahe vasaktsentristliku parteiga. Valitsust toetas parlamendis ka Vasakpartei.

Kokkulepe sisaldas muu hulgas liberaalseid turureforme, mille raames on valitsusel kavas anda majaomanikele vabamad käed uute korterite üürihinda määrata.

Vasakparteid on ärritanud mitmed reformid, aga "turuüürid" olid viimaseks piisaks karikas, ütles parteijuht Nooshi Dadgostar neljapäeval umbusaldushääletusest teatades.

"Keegi peab Rootsi üürnike eest välja astuma," ütles ta.