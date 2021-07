Stefan Löfven sai uuesti Rootsi peaministriks

Rootsi 349-liikmelises parlamendis hääletas 176 liiget Löfveni ametisse naasmise poolt või hoidus hääletamisest. Löfvenit toetasid tema Sotsiaaldemokraadid, Rohelised ning üks sõltumatu saadik, hääletamata jätsid Keskpartei ja Vasakpartei. Uuesti peaministriks saamise eeltingimus oli, et enamik ehk vähemalt 175 saadikut ei hääletaks tema vastu, vahendasid Reuters ja The Local.

Sarnaselt tema eelmisele valitsusele on tegemist vähemusvalitsusega, kuhu kuuluvad Löfveni Sotsiaaldemokraadid ning Rohelised.

Löfveni valitsus langes, kui Sotsiaaldemokraatidel tekkis riid valitsust toetava Vasakparteiga. Ehkki umbusaldusavalduse esitasid Rootsi Demokraadid, sai see alguse, kui Vasakpartei teatas, et on vastu plaanile üürihindade osalisest dereguleerimisest. Löfveni umbusaldamist toetasid ka Mõõdukad ja Kristlikud Demokraadid. Löfven on esimene Rootsi peaminister, kes kaotanud umbusaldushääletuse.

Umbusaldushääletuse järel otsustas Löfven ametist tagasi astuda, et vältida erakorraliste valimiste väljakuulutamist. Ta põhjendas seda jätkuva koroonakriisiga, mistõttu ei saa poliitilist ebakindlust lubada.

Suurima opositsioonipartei Mõõdukate juht Ulf Kristersson loobus valitsuse moodustamise katsest, kuna teadis, et tal ei ole piisavat toetust. Seejärel saigi Löfven uuesti ülesande valitsus moodustada.

Kuigi Löfveni umbusaldamist toetas parlamendi enamus, eelistab Vasakpartei jätkuvalt toetada Löfveni valitsust.

Vaatamata tagasivalimisele ei saa Löfvenil olema ees lihtne tee. Tema tähtsaim ülesanne on saada parlamendi heakskiit uuele riigieelarvele. Sellele pole ta aga veel taganud parlamendi toetust. Näiteks Keskpartei keeldub tegemast koostööd Vasakparteiga, kuid enamuse jaoks on vaja tõenäoliselt mõlema partei hääli.

Järgmised üldvalimised toimuvad Rootsis 2022. aasta septembris.