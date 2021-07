Löfven sai taas ülesande moodustada uus Rootsi valitsus

Rootsi parempoolse opositsiooni suurima partei juht Ulf Kristersson ütles neljapäeval, et loobub katsest saavutada enamust uue valitsuse moodustamiseks.

Löfven teatas esmaspäeval, et astub pärast läinud nädalast parlamendi umbusaldusavaldust tagasi, kuid ennetähtaegsete üldvalimiste korraldamise asemel jättis ta uue valitsusjuhi otsimise parlamendi spiikri ülesandeks.

Spiiker Andreas Norlen pakkus teisipäeval võimalust moodustada valitsus Mõõdukate Partei juhile Kristerssonile, tuues välja, et ta juhib suurimat parteid erakondade seas, mis Löfveni kukutasid.

"Parlamentaarseid tingimusi uue parempoolse valitsuse moodustamiseks lihtsalt ei ole," ütles Kristersson pressikonverentsil.

2018. aasta üldvalimistele järgnenud ummikseisu järel võttis peaministri leidmine neli kuud, kuid Norlen toonitas sel nädalal, et seekord see protsess nii kaua võtta ei tohi.

Kristerssonile andis ta toetuse leidmiseks kolm päeva ning ütles, et loodab esimese hääletuse uue valitsuse üle korraldada järgmisel nädalal.

Norlen teatas, et helistas Löfvenile ja andis talle korralduse uurida tingimusi moodustada uus valitsus, mida parlament "tolereeriks".

"Minu sõnum on see, et sotsiaaldemokraadid ja mina oleme valmis kandma vastutust riigi juhtimise eest edasi koos teiste konstruktiivsete pooltega," kirjutas Löfven sotsiaalmeedias.

Kui uue peaministri valimine peaks nurjuma neli korda järjest, korraldatakse kolme kuu jooksul automaatselt ennetähtaegsed valimised.

Järgmised korralised parlamendivalimised on kavas 2022. aasta septembris ja toimuvad sõltumata sellest, kas vahepeal on olnud erakorralisi valimisi. See tähendab, et rootslased võivad saada valima kaks korda aasta jooksul.

Löfveni valitsus langes, kui tema sotsiaaldemokraatidel tekkis riid valitsust toetava Vasakparteiga.

Ehkki umbusaldusavalduse esitasid parempopulistlikuks peetud Rootsi Demokraadid, sai see alguse, kui Vasakpartei teatas, et on vastu plaanile üürihindade osalisest dereguleerimisest.

Umbusaldamist toetasid ka Kristerssoni mõõdukad ja kristlikud demokraadid.