Soomes tuvastati 219 uut koroonaviirusse nakatumist

Kahe nädalaga on registreeritud 1292 nakatumist, mida on 19 võrra vähem kui eelnenud kahenädalasel perioodil.

Viimase kahe nädala haigestumus 100 000 elaniku kohta on 23,3. Kainuus on see näitaja 81,9 ja Helsingis 55,3.

Soomes on positiivse koroonaproovi andnud ühtekokku 95 387 inimest.

Lätis tuvastati 89 uut koroonaviirusse nakatumist. Suri viis inimest, teatas teisipäeval nakkushaiguste ennetamise ja kontrolli keskus.

Läti viimase kahe nädala haigestumus 100 000 elaniku kohta on 57,2.

Viimase ööpäeva jooksul tehti Lätis 11 409 koroonatesti, millest positiivseid oli 0,8 protsenti.

Alates pandeemia algusest on Lätis tuvastatud 137 329 koroonaviirusse nakatumist, COVID-19 tõttu on surnud 2508 inimest ehk 1,8 protsenti nakatunutest.