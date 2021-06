Meedia: Soome kaotab piirangud töörändele ja vaktsineeritutele

STT andmetel avab Soome valitsus töörände Eestist, Rootsist ja Norrast.

Siiani on piirangute tõttu Soome pääsenud vaid need töötajad, kelle töö on ühiskonna toimimise tagamiseks hädavajalik.

Soome lubas töörännet lennukiga juuni teisest nädalast alates, laevadel aga seni mitte.

Soome lubatakse ka hooajatöölised, kelle tööandjad garanteerivad nende ohutusmeetmed, näiteks vaktsineerimise, teatas rahvusringhääling Yle.

Turism avaneb vaktsineeritutele

Lisaks kavatseb valitsus STT andmetel kaotada riiki sisenemise piirangud koroonaviiruse vastase vaktsiinikuuri läbi teinud inimestele.

Soome valitsus plaanib ka avada Vene piiri nendele Venemaa kodanikele, kellel on Soomes kinnisvara. Selle otsuse taga on küsimus kinnisvaraomanike võimalike kahjude korvamisest, kuna nad ei ole saanud oma vara eest hoolt kanda.

11. juunil ilmus Soome ajakirjanduses peaminister Kaja Kallase avalik pöördumine Soome peaministri Sanna Marini poole, milles Kallas juhtis kolleegi tähelepanu Soomes töötavate eestlaste kuid kestnud murele naaberriigi kehtestatud reisipiirangute pärast.

Marin vastas samal päeval, et Soome siseministeerium on ette valmistamas piiride täiendavat avamist, kuid tema sõnul saab piiranguid leevendada sujuvalt, koos nakatumistaseme langusega.

Eesti viimase kahe nakatumisnäitaja 100 000 elaniku kohta oli kolmapäeva hommikuse seisuga 64,1. Soome vastav näitaja on 22,7, Norral 53,9 ja Rootsil 160,0.