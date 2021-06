Soome reisipiirangute leevenemine suurt reisijate hulka sadamasse ei toonud

Tallinna reisisadam oli esmaspäeval üsna tühjapoolne ning rahvamasse polnud ei Soome laeva sisse tulekul ega ka enne väljumist, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Reisimise tingimuste keerukus ja ebamäärasus ikka tekitab inimestes tõrget reisimiseks. Sellist tohutut kasvu me viimastel päevadel näinud ei ole, mõningat kasvu küll. Kindlasti need inimesed, kes on Soomes oodanud töölt koju pääsemist, nüüd nädalavahetusel seda võimalust kasutasid ja Eestisse tulid pikkadeks pühadeks. Tõusu on ehk pigem märgata pärast pühi," selgitas Tallinki kommunikatsioonijuht Katri Link.

"Mina olen üsna kindel, et nii tänu sellele otsusele kui ka tänu sellele, et on suvi ja nakatumisnäitajad mõlemas riigis on langenud, reisijate arv Tallinna-Helsingi vahel kindlasti suureneb," ütles Tallinna Sadama turundusjuht Sirle Arro.

Kui Eestis laevalt tulijaid ei kontrollita, siis Soome laevale minnes tuleb ikkagi tõendid ette näidata.

"Turismireisile saab Soome endiselt minna vaid siis, kui on lõpetatud vaktsineerimine ja seda vähemalt 14 päeva tagasi. Tööreisidele Soome pääseb nüüd veidi lihtsamalt - samuti kas vaktsineerimistõendiga, läbipõdemist tõendava tõendiga või negatiivse testi tõendiga," rääkis Link.

Enamik reisijad, kellega "Aktuaalne kaamera" esmaspäeval sadamas rääkis, ei planeerinud reisi seoses piirangute leevenemisega.

"Ainuke asi, et test, kui on süstid tehtud, siis probleemi ei ole," ütles Harri.

"Ma tulin sellepärast, et mul oli kohustus tulla, mu poiss lõpetas 9. klassi," ütles Aivo.

"See on hea asi ja need piirangud oleks võinud kaotada palju varem. Need piirangud pole ju kuigivõrd töötanud, sest kõik rekajuhid pääsesid läbi, aga tavalised töötegijad ei saanud kuidagi," rääkis Juha.

Tallinkil tuli äsja veel üks mõru pill alla neelata. Nimelt on laevafirma otsustanud käivitada 9. juulist taas Tallinna-Stockholmi laevaliini. Pühapäeva õhtul tuli aga teade, et Rootsi pääseb 31. augustini ikka teatud piirangutega. Nüüd püütakse kiiresti välja selgitada, mida need laevafirma ja reisijate jaoks tähendavad.