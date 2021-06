Rootsi: sisenemise soodustused Põhjamaadele on avanemise esimene etapp

"Seda, et me oleme nüüd avatud reismiseks Põhjamaade vahel, tuleb näha sujuva ja astmelise poliitika esimese sammuna, mis rajaneb meie kauasel traditsioonil lubada Põhjamaade kodanikel reisida ja elada teises Põhjala riigis ilma reisidokumendi ja elamisloata," ütles suursaadik Mikael Eriksson ERR-ile. Ta lisas, et Rootsi nagu ka teised riigid on alustanud enda avamist välisriikide reisijatele.

Rootsi lubas alates 31. maist Soomest, Taanist, Norrast ja Islandilt otse Rootsi saabuvatel inimestel riiki siseneda ilma koroonatõendi või negatiivse testi ettenäitamise kohustuseta. Muudest Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna (EEA) riikidest saabuvad inimesed peavad ette näitama viimase 48 tunni jooksul tehtud negatiivse koroonatesti. Kolmandate riikide kodanikele kehtivad veelgi rangemad piirangud, mis peaks jõusse jääma kuni 31. augustini.

Suursaadik jättis vastamata küsimusele, kas sellises valikulises piirangute hoidmises EL-i riikide vahel võiks näha diskrimineerimist.

"Rootsi valitsus töötab selle nimel, et rakendada ellu Euroopa Liidu koroonatõendi regulatsioon," lisas Eriksson. "See tähendab, et vaktsineerimistõend, COVID-19 läbipõdemise tõend või nendega samaväärne sertifikaat annab võimaluse piiriületuseks," selgitas suursaadik.

Alates 1. juulist jõustub Euroopa Liidu elektroonilise koroonatõendi reeglistik, mis võimaldab välisriigi võimudel kindlaks teha tõendi omaniku vaktsineerituse, läbipõdemise või negatiivse testitulemuse.

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse (ECDC) eelmise nädala andmete kohaselt oli Rootsi 14 päeva nakatumise tase 100 0000 elaniku kohta 131, Taanil 153, Norral 62, Soomel 25 ja Islandil 10. Eesti sama perioodi näitaja oli eelmisel nädalal 75, kuid teisipäevaks oli see langenud 46-le.