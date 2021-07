EKRE liikmete arv kasvas poole aastaga pea tuhande võrra

Eesti erakondadest kasvas aasta esimese kuue kuuga enim Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) liikmete arv ja see oli juuni viimase päeva seisuga 9850.

Eelmise aasta lõpus oli EKRE-l liikmeid 8916, kuid tänavu 30. juuni seisuga juba 9850. Seega on EKRE liikmeskond kasvanud 934 võrra. Erakonnaga liitujaid on olnud sellest veelgi enam, sest erakonnast on olnud ka mõned lahkujad.

EKRE liikmeskonna kasvule andis kindlasti tõuke ka liikmeks astumise kampaania, mida erakond pärast eelmise valitsuse lagunemist nii televisioonis kui ka sotsiaalmeedias tegi.

Seega võib EKRE üsna peagi ületada sümboolse 10 000 liikme piiri. Praegu on viiekohaline arv liikmeid Keskerakonnal ja Reformierakonnal.

Eesti suurimal parteil Keskerakonnal on 14 617 liiget, mida on aasta algusega võrreldes 105 liikme võrra vähem.

Reformierakonna liikmeskond on 11 192, mida on 111 võrra vähem kui kuue kuu eest.

Neljandal kohal on Isamaa 7809 liikmega. Isamaa liikmeskond kasvas enne viimast suurkogu, mis aitas tasandada enne seda lahkunuid ja nii jäi Isamaa liikmete arvu muutus viimase kuue kuuga 12-ga plussi.

Sotsiaaldemokraatlik Erakond kaotas 83 liiget ja neil oli 30. juuni seisuga 5269 liiget.

Samapalju vähenes ka Eesti Tulevikuerakonna liikmeskond ja neil on nüüd liikmeid 863. Tulevikuerakond tekkis Vabaerakonna ja Elurikkuse Erakonna ühinemisel ja ühinedes oli neil üle 1100 liikme.

Roheliste liikmeskond vähenes 37 võrra ja neil on 891 liiget.

Eesti 200 liikmeskond kasvas 79 võrra ja neil on 771 liiget. Liikmeskonna arvu kasvult oli Eesti 200 sellega EKRE järel teisel kohal.