New Yorgi demokraatide linnapeakandidaadi valimistel puhkes segadus

Valitakse USA linna New Yorgi demokraatide linnapeakandidaati. Linna valimiskomisjon loeb uuesti üle hääletussedelid pärast seda, kui lisati kogemata kümneid tuhandeid sedeleid loendisse, ütles teisipäeval komisjoni pressiesindaja.

Enne pressiesindaja kommentaari avaldas komisjon oma veebisaidil valimiste paremusjärjestuse esialgsed tulemused. Tulemused näitasid, et endine linnaametnik Kathryn Garcia oli tõusnud teisele kohale. Garcia jäi Eric Adamsile alla kolme protsendiga, teatas The Wall Street Journal.

Demokraatide linnapeakandidaadi valimised toimusid 22. juunil. See oli esimene kord, kui kasutati kandidaatide järjestamise süsteemi. Süsteem võimaldab hääletajatel valida 13 kandidaadist viis kandidaati. Viis kandidaati tuleb siis seada paremusjärjekorda.

Viimase koha saanud kandidaat kõrvaldatakse ja tema hääled jagatakse valijate teisele valikule. Protsessi korratakse seni, kuni järele on jäänud ainult kaks kandidaati ja võitjaks tunnistatakse enim hääli saanud kandidaat.

Adams vaidlustas teisipäeval valimiskogu häälte lugemise. Eelvalimiste õhtul teatasid ametnikud, et kokku on kogutud 800 000 sedelit. "Valimiskogu häälte koguarv on ligi 100 000 võrra suurem, kui esialgu kuulutati, mis tekitab tõsiseid küsimusi," ütles Adams.

Valimiskogu pressiesindaja ütles, et teisipäevasesse loendusse oli tahtmatult lisatud 135 000 sedelit. Pole selge, kuidas need sedelid mõjutasid lõplikku paremusjärjestust. Valimisametnikud plaanivad seetõttu teha korduslugemise, kus selgitatakse välja kaks enim hääli saanud kandidaati.

Lõplik demokraatide linnapeakandidaat selgitatakse välja alles 12. juulil. Demokraatide linnapeakandidaadist saab suure tõenäosusega ka New Yorgi linnapea.