USA parteid pole relvaseaduste karmistamise kokkuleppele lähemale liikunud

Laupäeva öösel avasid kolm inimest tule Florida ööklubi juures. Kurjategijatel oli kaasas mitu relva ja järjekorras seisvaid inimesi tulistati valimatult. Paar päeva varem tappis transporditöötaja Californias üheksa töökaaslast, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Miami politseijaoskonna juhi Art Acevedo sõnul on relvavägivald muutumas rahvatervisekriisiks ja föderaalvalitsus peaks selle probleemiga rohkem tegelema.

"Esiteks peavad poliitikud lahkuma oma nurkadest - nii vasak- kui ka parempoolsed - ja tulema keskele kokku, kus on enamik ameeriklasi. Me peame kehtestama üleüldise taustauuringu ja muutma ametlike relvapoodide röövimise kindla karistusega föderaalkuriteoks," rääkis Acevedo.

Relvaseaduste karmistamise eelnõu, mis suuresti keskendub just taustauuringutele, läbis küll paar kuud tagasi esindajatekoja, kuid on toppama jäänud senatis.

Vabariiklasest senaatori Ted Cruzi sõnul kasvas koroonaviiruse piirangute ajal vägivald demokraatlikes linnades, kus relvaseadused on üldjuhul karmimad, kuid kurjategijad neid ilmselgelt ei järgi.

"Võtame sihikule pahalased, kurjategijad, tagaotsitavad, vaimuhaiged. Paneme nad vanglasse ja ärme lase neil relvi hankida. Ärme tee patuoinaks süütuid ja seaduskuulekaid kodanikke ega võta sihikule nende põhiseaduslikke õigusi," ütles Cruz.

New Yorgis on viimase aasta jooksul relvavägivald kasvanud umbes 70 protsenti. Vabariiklasest linnapeakandidaadi Fernando Mateo sõnul mängib siin rolli politseinike moraali langemine, mille üks põhjus on rassimeeleavaldustele järgnenud eelarvekärbe.

"Me ei tohi lasta meie politseinikke alavääristada. Me ei tohi lubada nende pihta sülitada või vett pritsida. See on täiesti häbiväärne, mis praegu New Yorgi jaoskondadega toimub ja ma toetan meie politseinikke täielikult," ütles Mateo.

Art Acevedo sõnul on aga vabariiklaste jutt politseinike toetamisest silmakirjalik, sest samal ajal luuakse nende juhitud osariikides eelnõusid, mis muudavad korrakaitsjate töö veel keerulisemaks. Ta tõi näiteks Texases vastu võetud eelnõu, mis lubab inimestel avalikult kanda käsirelvi ilma taustauuringu ja väljaõppeta.

"See tähendab, et me ei tohi kelleltki nende plaanide kohta isegi aru pärida. See tähendab, et me ei tohi midagi teha enne, kui see inimene haarab oma relva, kõnnib teatrisse ja otsustab tulistada," kommenteeris Acevedo.

Tema sõnul on suur probleem ka kriminaalkohtute ülekoormus. Juhtumite kohtusse jõudmine võib teinekord aega võtta aastaid. Samal ajal liiguvad kurjategijad vabalt ringi.