Kuritegevuse kasv sundis USA suurlinnasid suurendama politsei rahastamist

Eelmise aasta suvel lõpetas New York uue 92 miljonit dollarit maksva politseijaoskonna ehitamise. See aasta mõtlesid linnavõimud aga ümber. "Jaoskonna ehitamist alustatakse uuesti," ütles eelmisel nädalal New Yorgi linnapea Bill de Blasio.

Baltimore'i linnapea tegi ettepaneku suurendada kohaliku politsei eelarvet 27 miljoni dollari võrra. Eelmisel aastal vähendati linnapea eestvedamisel politsei eelarvet 22 miljoni dollari võrra.

Politsei rahastamist suurendavad ka mitmed lääneranniku suurlinnad. Los Angelese linnapea tegi eelmisel nädalal ettepaneku suurendada politsei eelarvet 50 miljoni dollari võrra.

Paljusid USA linnu juhivad demokraadid, kes toetasid protestijate üleskutseid vähendada politsei rahastamist. Kuritegevus on linnades aga viimastel aastatel hoogsalt kasvanud, teatas The Wall Street Journal.

FBI teatel kasvas 2020. aasta viimase kolme kuu jooksul tapmiste arv suurlinnades 32,2 protsendi võrra. Korrakaitsjate sõnul suurendasid vägivalda koroonaviiruse epideemiast tingitud stress ja politsei väiksem rahastus.

"Kui kuritegevus kasvab, on raske põhjendada inimestele politsei rahastamise vähendamist," ütles Philadelphia endine linnapea Michael Nutter.