Meedia: Haley vihjas, et kandideerib presidendiks

Haley pidas kõne umbes 500 inimesele. Haley keskendus rohkem Joe Bidenile kui Donald Trumpile. Kõne lõpus saatsid Haley-t suured ovatsioonid, teatas The Wall Street Journal.

"Joe Biden on kingitus igale riigile, kes vihkab Ameerikat ja tahab meile haiget teha. Biden on Trumpi täielik vastand. Nägin omal käel ÜRO-s, kuidas Trump seadis USA huvid esikohale, mõnikord tehes seda kõige huvitavamal viisil," ütles Haley.

Haley on Lõuna-Carolina osariigi endine kuberner. Tema sõnul peavad vabariiklased tasakaalustama karmust austusega.

"Vabariiklased on liiga toredad. Ma kannan kontsakingi, kuid mitte moe pärast. Ma kasutan neid löömiseks. Aga ma löön alati naeratades," naljatas Haley.

Haley aitab Iowas vabariiklastel järgmise aasta vahevalimiste kampaaniaks raha koguda. Seetõttu keskendus ta oma sõnavõtus 2022. aasta valimistele.

"Vabariiklaste partei ja Ameerika inimesed võtavad Joe Bidenilt ja radikaalsetelt vasakpoolsetelt meie riigi tagasi. Tänased demokraadid ei süüdista ainult Ameerikat, nad isegi ei usu Ameerikasse. Ja seetõttu ei vääri nad USA juhtimist," ütles Haley.

Haley sõnul peavad vabariiklased rohkem oma baasvalijatega suhtlema.

"Me pole woke korporatsioonide partei. Me ei toeta inimeste sattumist sõltuvusse valitsusest. Vabariiklik partei seisab majandusliku vabaduse eest. Kapitalism on majanduslik vabadus ja me ei tohiks kunagi selle pärast vabandada," ütles Haley.

Iowa on suure tõenäosusega esimene osariik, kus vabariiklased valivad 2024. aasta presidendivalimiste kandidaati. Haley sõnavõtt andis talle võimaluse tutvustada end aktivistidele ja Trumpi toetajatele, teatas The Wall Street Journal.

Haley on viimastel kuudel Trumpi suhtes tooni pehmendanud. Aprillis ütles Haley ajakirjanikele, et ta ei kandideeri presidendiks, kui Trump otsustab uuesti kandideerida.

"Haley on ambitsioonikas ja võimekas, kuid ta peab otsustama, kelle poolt ta on," ütles vabariiklaste poliitiline operatiivtöötaja Doug Gross.

Haley pressiesindaja Chaney Denton keeldus Grossi kriitikat kommenteerimast. "Iowa on 2022. aastal demokraatide sihtmärk. Haley eesmärk on tagada konservatiivide võit 2022. aasta valimistel," ütles Denton.

Mai lõpus avaldatud küsitlus näitas, et umbes kaks kolmandikku vabariiklastest soovivad, et Trump kandideeriks uuesti presidendiks.