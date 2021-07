Estiko tahab võimalust rajada Ekraani asemele kuuekorruseline ärihoone

Kui seni on Tartu linna üldplaneerigus kino Ekraani krunt mõeldud ühiskondlikele hoonetele, on nüüd krundi uus omanik Estiko Grupp teinud ettepaneku lubada sinna ehitada ka kuni kuuekorruseline ärihoone.

Estiko kinnisvarasektori arendusjuht Sven Saar ütles ERR-ile, et kehtiv planeering välistab pea kõik äritegevuse.

"Kui ümberkaudseid hooneid vaadata, siis seda mahtu on sinna ümber sarnast küll ehitatud ja ehitatakse veel," rääkis Saar. "Eelmine kino omanik samamoodi lõpetas oma tegevuse sellepärast, et eks inimeste harjumused, tahtmised ja soovid ole muutunud, nii kino vaates kui üldse meelelahutuse osas. Täna sellisel kujul nagu meil see kino Ekraan on seal hoonena ärilisel eesmärgil ei ole väga mõistlik. Ma arvan seda ei ole mõtetet seal edasi arendada."

Linnavalitsus nõustus ettepanekuga.

Tartu abilinnapea Reno Laidre ütles, et kui uus üldlpaneering sügisel kinnitatakse, siis on omanikul lihtsam krundile uus detailplaneering koostada.

"Aga ma tahan juhtida tähelepanu asjaolule, et tegelikult siin kõrval on mitmeid kaitsealuseid hooneid ja ka nende mõju tuleb hinnata. Ega selles kvartalis hoonestuse muutmine ei ole kiire ja lihtne töö. Siin tuleb päris mitme asutuse ja institutsiooniga veel koostööd teha," lisas Laidre.

Laidre sõnul ei saa Ekraani hoonet pidada miljööväärtuslikuks ja seega ei võeta seda omavalitsuse poolt kaitse alla.

Nii sõltub Ekraani tulevik sellest, kas see tunnistatakse riigi poolt mälestiseks.

Muinsuskaitseameti kaitsekorralduse peaspsetsialist Kersti Siim ütles, et amet koostab hoone kohta eksperthinnangut. Esialgse plaani kohaselt on see valmimas septembris ja pärast seda muinsuskaitseamet kujundab seisukoha.

Saar selgitas, et Estikol krundile veel kindlat plaani ei ole.

Saar ei välista võimalust, et kui hoonet ei võeta kaitse alla, siis see lammutatakse.