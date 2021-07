Kanadas lõhkusid protestijad Suurbritannia valitsejate ausambaid

Neljapäeval kukutasid meeleavaldajad Winnipegi linnas Suurbritannia endise kuninganna Victoria ausamba. Samal päeval oli ka Kanada aastapäev. 1867. aasta 1. juulil sai Kanada kolooniast Suurbritannia impeeriumi domeen. Kanada sai praktiliselt iseseisvaks. Riigipeaks jäi edasi siiski Suurbritannia monarh.

Protestijad kandsid oranže särke, et austada põliselanike lapsi, kes saadeti Victoria ajastul internaatkoolidesse.

Neljapäeval kukutati Winnipegis ka kuninganna Elizabeth II ausammas. Hiljem valati ausammas üle oranži värviga.

Juunis leiti Kanada lääneosas endise katoliku internaatkooli alalt üle 750 tähistamata haua. Haudades olid põliselanike lapsed. Sõltumatute põlisrahvaste föderatsiooni (FSIN) esimees Bobby Cameron nimetas leidu inimsusevastaseks kuriteoks.

Mais leiti ühe teise internaatkooli territooriumilt hauad 215 lapse säilmetega.

Sel neljapäeval avastati veel ühest endisest internaatkoolist 182 tähistamata hauda koos säilmetega.

Kanada põlisrahvaste lapsi viidi alates 19. sajandist kuni 1970. aastateni riigi rahastatud kristlikku haridust pakkuvatesse koolidesse, mille eesmärgiks oli laste nõndanimetatud assimileerimine Kanada ühiskonda.

Kokku on juttu enam kui 150 000 lapsest, kes käisid 139 koolis. Lapsed eraldati oma peredest, neid sunniti ristiusku pöörduma ning neil ei lubatud rääkida omaenda keeles.

Tähistamata haudade avastused viisid selleni, et põlisrahvaste esindajad nõudsid Kanada päeva tähistamise lõpetamist. "Me ei tähista, et põliselanike maa varastati. Selle asemel koguneme austama elusid, mis Kanada riigi pärast kadusid," ütles põliselanike rühmitus Idle No More.

Hiljutisi sündmusi kommenteeris ka peaminister Justin Trudeau. "Need kohutavad avastused on meid õigustatult pannud mõtlema , millised on olnud meie riigi ajaloolised ebaõnnestumised," ütles Trudeau.

Neljapäeval teatas Calgary politsei, et 10 linna kirikut valati üle oranži ja punase värviga.

Eelmisel kuul tõmbasid protestijad maha Egerton Ryersoni ausamba. Ryerson oli Kanada internaatkoolide süsteemi arhitekt, teatas The Guardian.