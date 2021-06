Kanadas on põlisrahvaste maadel nädalaga maha põlenud neli katoliku kirikut

Esmaspäeval, kui Kanadas tähistati põlisrahvaste päeva, hävisid Briti Columbia‎ provintsis tules kaks katoliku kirikut, vahendas BBC.

Laupäeva hommikul põlesid provintsis maha veel kaks kirikut. Tulekahjud Püha Anna kirikus ja Chopaka kirikus puhkesid umbes tunnise vahega.

Võimude sõnul hävisid põlisrahvaste kogukondades olnud kirikud täielikult ning tulekahjusid peetakse kahtlaseks.

"Eelnevate ja nüüd kahe uue tulekahju uurimine käib, kedagi kinni peetud või süüdistust saanud ei ole," ütles politseiseersant Jason Bayda.

Alam-Similkameeni indiaanihõimude esindaja Keith Crow ütles Kanada rahvusringhäälingule CBC, et ta sai teate tulekahjust Chopaka kirikus varahommikul ning kui ta poole tunni jooksul kohale jõudis, oli kirik maani maha põlenud.

"Ma olen vihane. Ma ei näe, et sellest kõigest midagi positiivset välja tuleb ning see saab olema keeruline," ütles ta. Crow lisas, et paljud kogukonna liikmed kuuluvad katoliku kirikusse ning on tulekahjust väga häiritud.

Viimaste nädalate jooksul on avastatud Kanadas kunagiste internaatkoolide territooriumitelt sadade laste tähistamata hauad. 19. ja 20. sajandil pidas valitsus kohustuslikke koole, mida juhtisid usuühendused ning mille eesmärk oli sulandada põlisrahvaste lapsed ja noored ühiskonda. Põlisrahvaste esindusorganisatsioonid on nõudnud üle riigi võimalike uute haudade otsimist.

Aastatel 1863 kuni 1998 viidi üle 150 000 põhisrahvaste lapse oma perede juurest neisse koolidesse üle kogu riigi. 2008. aastal loodud komisjon uuris selle süsteemi mõjusid. Komisjon leidis, et suur hulk põlisrahvaste lapsi ei naasnud kunagi oma kogukonda. Komisjon järeldas, et toonane tegevus liigitub kultuurigenotsiidi alla.

Kanada valitsus on kunagise süsteemi eest ametlikult andestust palunud.