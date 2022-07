Paavst palus Kanadas põlisrahvastelt andestust

Eriti palus paavst andeks pikka aega eksisteerinud katoliku koolide süsteemi pärast, kus hukkus tuhandeid lapsi. Paavsti sõnul on katoliiklased kaasa aidanud poliitikale, millega rööviti põliskogukondi ja põliselanikke, võeti neilt ära nende kultuur ja vaimne identiteet.

"Jah, me ei tohi unustada, et ka kirikus on nisu segamini aganatega, isegi kirikus, ja just nende aganate pärast tahtsin ma ette võtta selle patukahetsusrännaku, mis algas täna hommikul, et tunnistada üles paljude kristlaste pahateod põlisrahvaste vastu ja paluda, süüd tundes, andeks," kõneles paavst.

Aastatel 1881 kuni 1996 eraldati rohkem kui 150 000 põlisrahvaste last nende peredest ja viidi internaatkoolidesse. Paljusid lapsi näljutati, peksti ja kuritarvitati seksuaalselt süsteemis, mida Kanada tõe- ja lepituskomisjon nimetas kultuuriliseks genotsiidiks.

Kuigi Kanada riigijuhid on teadnud, et neis koolides on surnud palju lapsi, tõusis küsimus teravalt esile pärast seda, kui eelmisel aastal avastati kunagiste internaatkoolide juurest või nende lähedusest arvatavad tähistamata hauad.

Paavst Franciscus palus juba selle aasta alguses põlisrahvaste delegaatide Vatikani tehtud visiidi ajal andestust katoliku kiriku rolli eest neis koolides.

Ellujäänud ja põlisrahvaste juhid on öelnud, et nad tahavad enamat kui vabandust. Paljud on nõudnud rahalist hüvitist, põlisrahvastele kuulunud esemete tagastamist, samuti 15. sajandi doktriini tühistamist, mis õigustab põlisrahvaste koloniaalset võõrandamist.