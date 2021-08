Kanada peaminister kuulutas välja ennetähtaegsed valimised

Otsus tuli suuremale osale opositsiooniparteidest jahmatusena.

"Kanadalased peavad otsustama, kuidas me lõpetame võitluse COVID-19-ga ning kuidas me (riigi) uuesti ja paremini üles ehitame. Alustades sellest, et teha ära vaktsineerimine, et omada inimeste toetust kuni selle kriisi lõpuni," lausus Trudeau.