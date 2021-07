EKRE valis aseesimeesteks Mart Helme, Henn Põlluaasa ja Jaak Madisoni

Ainsana esimehe kohale kandideerinud Martin Helme sai kongressi 443 hääletanud delegaadi seas 429 häält.

Aseesimeeste valimisel sai Mart Helme 339, Henn Põlluaas 264 ja Jaak Madison 248 häält. Mart Helme ja Henn Põlluaas olid ka seni EKRE aseesimehed. Kolmas aseesimees Siim Pohlak uuesti ei kandideerinud. Lisaks valituks osutunutele kandideerisid aseesimeeste kohale Kert Kingo, Alar Laneman ja Anti Poolamets.

Kongress valib veel 11 erakonna juhatuse liiget, 15 volikogu liiget, samuti revisjonikomisjoni ja aukohtu.

Juhatusse kandideerivad Merry Aart, Arvo Aller, Rain Epler, Peeter Ernits, Merliin Grauberg, Kalle Grünthal, Heino Harju, Helle-Moonika Helme, Mart Järvik, Mart Kallas, Harri Kingo, Kert Kingo, Küllo Kingo, Rene Kokk, Helle Kullerkupp, Silver Kuusik, Aavo Lumi, Merike Lumi, Alar Maas, Jaak Madison, Meelis Malk, Elar Niglas, Siim Pohlak, Anti Poolamets, Paul Puustusmaa, Henn Põlluaas, Helen Rebane, Hardi Rehkalt, Urmas Reitelmann, Ülle Rosin, Aivar Sööt, Allan Unt, Jaak Valge ja Kadri Vilba.

Poliitikavaatlejate sõnul tasub tähele panna, kes valitakse EKRE aseesimeesteks ja juhatusse, sest see annab märku, kes selles suures erakonnas peale seni tuntud liidrite veel mõjukad on.

Rüütel: järgmise presidendi väljakutse on silla ehitamine

EKRE auesimees president Arnold Rüütel ütles oma kõnes, mille luges kongressil ette Urmas Reitelmann, et Eesti tulevase presidendi suur väljakutse on ehitada sild "kahe Eesti vahele.

"Juba 20 aastat tagasi tõstatasid sotsiaalteadlased nn teise Eesti probleemi. Aeg on kinnitanud selle probleemi olemasolu järjest süveneva Eesti ühiskonda lõhestava tulemiga. Tegemist ei ole mitte ainult ühiskonna varalise kihistumisega, vaid kogu ühiskonnaelu haaravate probleemidega alates regionaal- ja sotsiaalpoliitikast, haridussüsteemist, riigikaitsest, eestluse säilimisest jne," selgitas Rüütel.

Tema sõnul saab ja peab ühiskonna erinevaid pooli ühendav maailmavaade toetuma sellele poliitilisele kogemusele, mis on kogunenud pärast teist maailmasõda.

"Ma usun, et meie väikeriigis on selle uue maailmavaatelise kontseptsiooni sõnastamisele kõige lähemal just meie erakond. Seni ei ole tekkinud üldrahvalikku arutelu "kahe Eesti" probleemi ümber. On selge, et me vajame siin kõigepealt probleemide kaardistamist koos põhjaliku tõsiteadusliku analüüsiga. Me vajame senisest palju suuremat konsensust erinevate poliitiliste parteide ja ühiskondlike organisatsioonide vahel. Alles siis oleme suutelised sõnastama pikaajalise arengukava liikumisel ühtse Eesti suunas," märkis Rüütel.

Ta juhtis tähelepanu, et EKRE on seni ainus erakond, kes on lähenevateks presidendivalimisteks võimaliku kandidaadi välja pakkunud - Henn Põlluaasa.