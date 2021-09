Politsei algatas Anti Poolametsa suhtes kriminaalmenetluse

3. septembril tõukas Poolamets väidetavalt Rakveres Tallinna tänava hoones Jaadlat, põhjustades viimasele valu, vahendab Virumaa Teataja.

Kriminaalmenetlus alustati kehalist väärkohtlemist käsitleva paragrahvi järgi.

"Ahah, no väga põnev saab olema," ütles Poolamets, kui sai teada menetluse alustamisest. "Eks siis järgmiseks alustame järgmist menetlust ehk siis kuriteo uurimist valekaebuse põhjal," lisas ta. Poolametsa sõnul ootab ta kannatamatult, et pöörduda prokuratuuri.

"Oleme uue Mary Krossi saanud ja paistab, et kriminaalne linna valitsemine võtab uued tuurid," jätkas Poolamets. Tema hinnangul pandi toime kaks kuritegu: valeütlus ja valekaebus.

"Nalja saab kõvasti, ma arvan," ütles Poolamets. "Peab ikka sõge inimene olema, kes enne valimisi on võimeline võtma riske kuriteo toimepanemisega. Nii et ma õnnitlen Jaadlat selles osas, et retsidiivse kurjategijaga on tegu ja loodan, et seekord ei pääse, nagu Mary Kross."

Poolametsa hinnangul on kogu rahva ees pandud toime kuritegu. "Inimene, kes on juba kuriteo toime pannud ja on süüdi mõistetud. Neil puudub ju igasugune, ma ütleks riskitunne. Mängurluse huvides tõmbavad nad iseendale sellise ohu kaela, et olla süüdi mõistetud valekaebuses," arutles Poolamets. "Täiesti sõgedad inimesed, kes soovivad enda suhtes kriminaalmenetlust," märkis ta.

Ta selgitas, et igal asjal on tõendeid vaja. Kui keegi käib ukse taga kobistamas, ja seda filmivad ja pildistavad inimesed, ja siis minnakse veel ja mõeldakse välja valekaebus. "See on nii tühilask kui vähegi võimalik, see lask on iseenda jalga," ütles Poolamets. "Keegi ei saanud midagi näha, sest meil olid filmijad, pildistajad, kõrval veel saalitäis inimesi," selgitas Poolamets ja avaldas lootust, et protsess kulgeb kiiresti.

Rakvere abilinnapea Andres Jaadla ei soovinud ise kommentaare anda, vaid soovitas pöörduda tema esindaja, vandeadvokaat Kaarel Kaisi poole.

EKRE Lääne-Viru piirkondlik juht Anti Poolamets korraldas maakonna omavalitsustes huvilistele enda kui riigikogu liikme osalusel mitu avalikku kõnekoosolekut. Ühele kõnekoosolekule tuli ka valimisliidus Rakvere Heaks linnavolikokku pürgiv abilinnapea Andres Jaadla. Teda koosolekule ei lubatud ja Jaadla sõnul tipnes sõnasõda lõpuks sellega, et Poolamets tõukas teda vastu õlga, nii et ta kukkus tasakaalu kaotades vastu ust. Jaadla tegi juhtunust politseile kuriteoteate.