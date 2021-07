Inglismaal lõppesid kõik koroonapiirangud

Londoni kuulsa Toweri traditsioonilised valvurid korraldavad pärast pikka pausi taas ekskursioone. Ekskursandid ei pea enam kandma maske ega isegi mitte hoidma suhtlusvahemaad, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Eriti õnnelikud on piirangute kadumise üle aga pidutsejad, kelle sõnul õige elu pärast rohkem kui aasta kestnud pausi nüüd alles algab.

"Ma olen nii erutatud ja ma tean, et üldiselt nakatumisnäitajad lähevad ülespoole, aga inimesed ütlevad, et see pole eriline mure, sest nakatuvad noored inimesed ja kui need haigeks jäävad, siis pole see tõsine asi, ära surema nad ei hakka,

seega on täitsa okei pidu panna," rääkis Londoni klubis pidutsenud Isobel.

Londoni metroos nähti üle hulga aja jälle korralikku tipptunnil trügimist. Ehkki maskikandmine on nüüd vabatahtlik, ei ole suurem osa rongisõitjaist maskidest loobunud. Londonlased kalduvad nõustuma peaministriga, et kätte jõudnud vabaduseski ei tohi ettevaatust hüljata.

"Minu arust tuleks veel üksjagu ettevaatlik olla viiruse osas. Minu arust ei olnud piirangute kõrvaldamine kõige targem tegu, aga ma loodan, et inimesed teevad õigeid otsuseid ja püüavad olla nii turvaliselt, kui võimalik ja hoida vahemaad," rääkis metrooreisija Sharayne Smith.

Otsust Inglismaal kõik piirangud lõpetada on karmilt kritiseerinud opositsioon, kelle hinnangul on valitsuses kaos, segadus ja onupojapoliitika. Vaktsineerimisminister Nadim Zahawi sõnul aga on 90 protsenti kõige ohustatumatest inimestest vaktsineeritud ning ülejäänud võiksid nüüd loomupärast kainet mõtlemist ilmutada.