Migrantide sissevool Valgevenest Leetu jätkus ka viimasel ööpäeval

Kolmandat päeva järjest proovivad välismaalased Leetu siseneda Druskininkai vallas. Just seal peeti laupäeva õhtul kinni 137 inimest, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Leedu piirivalve teatel räägivad migrandid sama juttu – et nad õppisid Grodna kõrgkoolides ja kuna Valgevene kehtestas hiljuti üliõpilastele uued maksud, pidid nad sealt lahkuma. ´

Sel aastal on püüdnud Valgevenest Leetu jõuda 1098 migranti ehk pea 12 korda rohkem kui eelmisel aastal kokku. Peamiselt on tegu Afganistanist, Kamerunist, Iraagist ja Süüriast pärit inimestega, paljud neist on dokumentideta.

Leedu on välja kuulutanud eriolukorra.