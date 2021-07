Läti valmistub võimalikeks probleemideks piiril Valgevenega

"Me oleme Leedu naaberriik, olukord võib iga hetk pingestuda. Seepärast mõtleme juba ette ning tegime [kaitseministeeriumile] koostööettepaneku ega oota ära seda, kui probleemid on juba tekkinud," ütles Läti piirivalve ülem Guntis Pujats teisipäeval usutluses Läti Raadiole, mida vahendas sealne rahvusringhäälingu uudisteportaal.

Pujatsi kinnitusel on praegu olukord piiril Valgevenega küll rahulik, kuid juba mai lõpust saadik on tugevdatud piiri valvamist. Alates sellest ajast on piiril olnud kolm intsidenti, kinni on peetud kaks piiririkkujat, üks inimene on palunud varjupaika.

Läti piirivalveülema sõnul on ta võimalike probleemide tekkimise puhuks küsinud kaitseministeeriumilt appi 50 sõjaväelast.

Pujats tõdes ka seda, et Läti piir Valgevenega on halvemini varustatud kui seda on Leedul.

Leedu kuulutas 2. juulil riigis välja hädaolukorra seoses suurenenud ebaseadusliku rändega Valgevenest. Leedu piirivalve teatel on kokku tänavu tabatud 1232 illegaali, kusjuures möödunud nädal oli nende hulk rekordiline. Leedu ametnikud on rääkinud, kuidas illegaalide saabumise taga on Valgevene võimude tegevus, kes soovivad sellega Leedule, mis on Valgevene praeguse režiimi kriitikute esirinnas, survet avaldada. Peamiselt on sisserändajate näol tegemist Afganistanist, Kamerunist, Iraagist ja Süüriast pärit inimestega, paljud neist on dokumentideta.

Läti piirivalve on olukorra erineva arengu puhuks ette valmistanud mitu stsenaariumi, kuid suuresti oleneb see, mis juhtuma hakkab, Valgevene võimudest, ütles Läti siseminister Maria Golubeva.

"Praegu pole meie olukord muutunud. Meil ei ole Valgevene poolt massilist piiriületamist, aga me valmistume selleks, et taoline olukord võib tekkida. Praegu on see ainult ettevaatusabinõu, mingeid märke olukorra muutumisest hetkel ei ole. Me oleme valmistunud igasugusteks stsenaariumiteks, peame piiri valvama, et ei tekiks kriisi, milleks me valmis ei ole," rääkis Golubeva.