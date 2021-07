Leedu piirivalve pidas ööpäevaga kinni üle 150 ebaseadusliku sisserändaja

Kinni peetud migrandid on pärit peamiselt Iraagist, Süüriast ja Afganistanist. Enamik neist taotleb Leedust varjupaika.

"Eelmisel aastal oli meil kokku umbes 70 ebaseaduslikku sisserändajat, sel aastal juba praegu üle 800. See on 11 korda rohkem. Juunis tuli peaaegu 500 ebaseaduslikku migranti, aga juba juuli kahe esimese päeva jooksul 161. Saabujate arv kasvab iga päevaga ja see teeb murelikuks," rääkis Leedu Piirivalveameti ülema asetäitja Vidas Macaitis.

Sisserändajad on majutatud telkidesse ja koolimajja: perekonnad ööbivad klassiruumides, üksi saabunud inimesed paigutati võimlasse. Siseministeeriumi teatel püütakse ruume juurde leida.

Eriolukorra väljakuulutamise järel on kõigil omavalitsustel kohustus sisserändajate majutamisele kaasa aidata.

"Lazdijai vald on teinud ettevalmistusi väiksemateks hädaolukordadeks ja kogunud tagavarasid. Meil on madratseid, magamiskotte, hügieenitarbeid. Anname need piirivalvele üle, et neid inimesi aidata," rääkis Lazdijai valla juht Ausma Miškiniene.

Leedu piirivalveameti sõnul ei soovi Valgevene piirivalve mingit koostööd teha, et ebaseaduslike piiriületuste asjaolusid välja selgitada. Leedu siseministri Agne Bilotaite hinnangul aitavad Valgevene piirivalvurid ise migrantidel Leedusse pääseda ja võtavad selle eest tuhandeid dollareid.

Vilniuse ja Minski suhted on pingelised. Valgevene liidri Aljaksander Lukašenka rivaal presidendivalimistel Svjatlana Tsihhanovskaja läks pärast valimisi Leetu eksiili ja Leedu on keeldunud teda Valgevene võimudele välja andmast.