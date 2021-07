Riik kutsub kampaaniaga teisest sambast lahkumise avaldust tagasi võtma

"Pensioniks kogumisega jätkamine aitab elukvaliteeti vanemas eas säilitada. Kogutud raha lihtsalt ära tarbimine toob inimese jaoks tulevikus suurema rahalise ebakindluse," ütles rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus.

"Julgustan kõiki kõhklejaid kogumisega jätkamise võimalust kasutama, et kindlustada endale vanaduspõlves suurem pension, sest teine sammas pakub selleks erinevaid variante."

Kõik inimesed, kes esitasid tänavu esimeses kvartalis avalduse pensioni teisest sambast lahkumiseks, saavad selle tühistada kuni juuli lõpuni. Sambast lahkudes saab seal uuesti kogumist alustada 10 aasta möödudes ehk 2031. aasta septembris.

Võimalus teisest sambast lahkuda ei kao samas kuhugi.

Vastavalt teise samba kogumisperioodi pikkusele on kogumise katkestajatel selle aja eest 20 protsenti väiksemad ka pensioniõigused esimeses sambas, kuna osa nende eest tasutud sotsiaalmaksust läks teise sambasse. See tähendab, et teisest sambast lahkunud inimese pension esimesest sambast on väiksem kui inimesel, kes pole kunagi teise sambaga liitunud, edastas ministeerium.

"Kui inimene tunneb, et tema ise suudab oma pensioniraha paremini kasvatada, siis selleks ei pea teisest sambast lahkuma, vaid saab lasta sügiseks kanda see isiklikule pensioni investeerimiskontole ja ise edasi investeerida," sõnas rahandusministeeriumi kindlustuspoliitika osakonna juhataja Siiri Tõniste. "Sellega ei kaota inimene 20 protsenti, mis teisest sambast lahkudes tuleb tulumaksuna ära maksta."

Pensionieas on teise samba raha väljavõtmine soodsam, meenutab rahandusministeerium. Ühekordse väljamakse või lühiaegse pensioni puhul tuleb tasuda tulumaksu 10 protsenti, pikaajaline raha välja võtmine on tulumaksuvaba.