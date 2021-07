Haigekassal on vaktsiinide asendamiseks plaan

Terviseameti meediasuhete spetsialisti Kirsi Pruudeli sõnul lähevad kõik terviseameti külmlaos olnud vaktsiinid ja ravimid tõenäoliselt mahakandmisele. Seal olid riikliku immuniseerimiskava vaktsiinid lastele ja noorukitele, vaktsiinid täiskasvanutele, immuunglobuliinid ja COVID-19 vaktsiinid ning ravimid.

Pruudeli sõnul olid neist aegkriitilised tuberkuloosi, marutõve, rotaviiruse ning difteeria ja teetanuse vaktsiinid. Ta ütles, et teistes ladudes on tuberkuloosi ja difteeria-teetanuse varusid pooleteiseks kuni kaheks kuuks ning marutõve vaktsiini varusid umbes üheks aastaks.

Pruudeli sõnu on perearstidele teada antud, et võib olla lühiajalisi probleeme laste vaktsiinide tellimisega ning et neid vaktsineerimisi tuleb vaktsiini puuduse korral edasi lükata kuni uute partiide saabumiseni.

"Ekspertide sõnul ei mõjuta laste ja noorukite vaktsineerimise lühiajaline edasilükkamine immuunsuse saavutamist," ütles Pruudel.

Haigekassa: läbirääkimised tarnijatega käivad

Haigekassa ravimite ja meditsiiniseadmete osakonna juhi Erki Laidmäe sõnul on tootjate ja tarnijatega läbirääkimised toimunud eelmisest nädalast saadik.

"Suures osas katavad tänased lahendused ja tarnete saabumised erakorralise vajaduse. Tuleb arvestada, et vaktsiinid ei ole tänu mahakandmisele täiesti otsas – teatud mahus on ka haiglatel ja maakondlikul tasandil varu olemas," ütles Laidmäe ERR-ile.

Tema sõnul peaksid rotaviiruse ja tuberkuloosi vaktsiinide asendused jõudma Eestisse selle nädala lõpuks või järgmise nädala alguses. Ta ütles, et juuli lõpuks loodetakse kehtivate lepingutega erakorraliselt saada difteeria-teetanuse vaktsiini tarne ning augustis marutõve ning mitmete teiste vaktsiinide tarned.

Laidmäe sõnul saab mõnede vaktsiinide vajadus kaetud ka kehtivate lepingute planeeritud tarnetega (leetrid-mumps-punetised, difteeria-teetanus-läkaköha-poliomüeliit). Ta ütles, et vähem aegkriitilisematele vaktsiinidele, mida kasutatakse sügisest koolides (HPV ehk papilloomiviirus, difteeria-teetanus-läkaköha), on samuti lahendused olemas.

Laidmäe ütles, et ülejäänud ravimitele ja vaktsiinidele, eeskätt kuuikvaktsiin, tuleb teha uus hange, mis tähendab, et need jõuavad Eestisse ilmselt ühe või kahe kuu jooksul.

"Kõige keerulisemaks hindame ainsana kuuikvaktsiini olukorda ja selle osas saame võimalikust lahendusest parema ülevaate käesoleva nädala jooksul," tõdes Laidmäe.