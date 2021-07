Lanno: ravimilao teavitussüsteem oli vigaselt seadistatud

Lanno selgitas teisipäevasel pressikonverentsil, et terviseameti laos on kaks eraldiseisvat teavitussüsteemi: ühte haldab RKAS ja teist firma GuardSystems, kes saadab vahelülina teavituse ka terviseameti palgatud turvafirmale. Lisaks on külmalao ukse kohal ka ekraaniga temperatuuriandur.

Kui temperatuur langeb alla 2,5 soojakraadi või tõuseb üle 7,5 soojakraadi, saab turvafirma sellest teate ning nende ülesanne on sellest kohe terviseametile märku anda, selgitas peadirektor.

RKAS-i valvesüsteemile tuleb Lanno sõnul teavitus, kui temperatuurinäit langeb kahest soojakraadist allapoole või kerkib kaheksast kraadist kõrgemale, terviseametil puudub aga süsteemile ligipääs.

Lanno ütles, et 2019. aasta septembris soovis terviseamet, et GuardSystemsi hallatav süsteem saadaks automaatselt temperatuuriteavitusi töövälisel ajal ehk tööpäevadel kl 17.30-8.00 ja puhkepäevadel, sh riigipühadel.

Süsteem aga vajalikul hetkel teavitusi ei saatnud. Uurimise käigus on selgunud, et terviseameti soetatud GuardSystemsi anduritelt oleks pidanud häire laekuma kõikidel töövälistel aegadel, kaasa arvatud riigipühadel, aga tegelikkuses oli süsteem seadistatud häireid välja saatma vaid laupäeval ja pühapäeval.

Seetõttu jõudis esimene teavitus kohale alles 26. juunil. Lisaks oli muudetud ka temperatuurinäitajaid.

"30. oktoobril 2019 on toimunud temperatuuriparameetrite muudatus ja me hetkel ei saa ise vaadata, kes seda on teinud ja mida reaalselt tehti," selgitas Lanno ja lisas, et seesugust muudatust saab teha vaid superadministraatori õigustega inimene.

Teisipäeva õhtupoolikul ütles terviseameti pressiesindaja ERR-ile, et tegemist polnud mitte temperatuuriparameetrite muutmisega, vaid muudeti ajaparameetreid.

Sellekohane koosolek GuardSystemsiga toimub teisipäeva õhtul.

Häiret ei tulnud ja töötajad ei saanud temperatuurierinevusest aru

Ravimilaos on kolm eraldiseisvat külmakambrit, millest ühes hakkas temperatuur tõusma 21. juuni õhtul, tõustes üle kaheksa kraadi.

"See oleks pidanud rakendama teavitussüsteemi häire, kuid need häired ei rakendunud," lisas Lanno.

Ta täpsustas, et sama päeva hommikul käis terviseameti majas tehnik, kes taastas paar korrust kõrgemal jahutussüsteemi rikke. 22. juuni hommikuks oli temperatuur aga kümne kraadi ligidal ja tööpäeva lõpuks üle selle, laos käinud töötajad aga temperatuurierinevust ei tuvastanud.

23. ja 24. juunil ei tulnud samuti ühtegi häireteadet ning siis hakkas temperatuur tõusma ka teises külmakambris, sõnas Lanno. Tõus avastati alles 25. juuni päeval, temperatuur oli üle 15 kraadi ning kohale kutsuti tehnik.

"Kui tehnik oli oma töö lõpetanud, siis ta kirjutas logiraamatusse /---/, katusel on liiga kuum, süsteem on taastatud ja korras ja selle teadmisega terviseamet ka elas," sõnas Lanno.

Teise külmakambri rike avastati aga 25. juuni öösel. Möödunud nädalavahetuse rikke puhul toimis süsteemiteavitus aga Lanno sõnul kenasti.

Terviseametil on Lanno sõnul sõlmitud erinevad kindlustuslepingud ning nüüd peaks uurimise käigus selguma, millest laos temperatuur tõusma hakkas.