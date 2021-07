Bensiini hind kerkis Eestis rekordtasemele

Alexela juhatuse liige Tarmo Kärsna ütles ERR-ile, et võrreldes eelmise nädalaga tõusis bensiini hind kolm senti.

"Hinnatõusu peamine põhjus on see, et nõudlus on suurenenud ja OPEC on terve eelmise nädala koos istunud ning terve maailm on seda hinnatõusu sealt oodanud," sõnas ta.

Ta selgitas, et OPEC plaanib tootmist suurendada ning arutelud jätkuvad ka sel nädalal.

"See fookus on seal kohtumisel üle läinud n-ö kemplemiseks, kus Araabia Ühendemiraadid tahavad oma tootmismahtu veelgi suurendada, millega teised pole nõus," tõi Kärsna välja.

Lisaks kardab OPEC tema sõnul, et nõudluse kasv on ajutine ja koroonaviiruse kolmas laine toob kaasa ranged piirangud ning ületootmise.

Diislikütuse hind aga esmaspäeval rekordeid ei purustanud: see tõusis ühe sendi võrra 1,229 euro peale.