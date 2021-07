Rootsis Coopi rünnanud nõuavad 70 miljonit eurot lunaraha

Miamis paiknevasse infotehnoloogiafirmasse Kaseya tunginud häkkerid nõuavad röövitud info vabastamise eest 70 miljonit eurot. Rünnakus kahtlustatakse Venemaaga seotud REvil nimelist rühmitust. Rünnaku sihtmärgiks oli kassades kasutatav infosüsteem, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Abi olukorra lahendamiseks on lubanud ka Ameerika Ühendriigid. Rootsi kaitseministri sõnul näitas rünnak, kuidas suurt osa ühiskonnast saab välja lülitada ja kui teravaks võib olukord muutuda.

"See, mida nad rünnakuga sihivad, on meil ka relvajõududes, riigi ametkonnas, teistes ettevõtetes. Seega see mõjutab ühiskonda laialdaselt. Ja näitab taas, mis võib juhtuda pingelises julgeolekuolukorras, kui ründaja tõesti tahab ühiskonda saboteerida. Nad saavad kasutada neid meetodeid suure osa ühiskonnast väljalülitamiseks. Nii terav on olukord täna," lausus Hultqvist.