Lunavararünnaku alla sattunud Kaseya taastas serverid

USA tarkvarafirma Kaseya teatas esmaspäeval, et on taastanud oma serverid, mis rohkem kui nädal tagasi sadu firmasid mõjutanud küberrünnakus rivist välja löödi.

"Teenuste taastamine on lõpule viidud," teatas Miamis baseeruv IT-firma pärast päevi kestnud viivitusi, viidates oma VSA tarkvarale, mida kasutatakse arvuti- ja printerivõrkude töös.

Mõne eksperdi sõnul võis tegemist olla ajaloo suurima lunavararünnakuga ja selle taga kahtlustatakse Vene häkkerirühmitust REvil. Rünnak mõjutas umbes 1500 firmat ja häkkerid nõudsid 70 miljonit dollarit lunaraha.

Rünnak Kaseyale on mõjutanud firmasid vähemalt 17 riigis, sealhulgas Rootsi kaubandusketti Coop, aga ka tosinat Uus-Meremaa lasteaeda.

Ehkki Kaseya on vähetuntud firma, on see küberjulgeoleku ekspertide sõnul magus sihtmärk, kuna selle tarkvara kasutavad tuhanded ettevõtted, mistõttu saavad häkkerid halvata ühe hoobiga tohutu hulga ärisid.

USA president Joe Biden hoiatas reedel Vene riigipead Vladimir Putinit, et see võtaks Venemaal tegutsevate lunavarahäkkerite osas midagi ette.

Sama sõnumi edastas Biden Putinile ka nende kohtumisel Genfis.