Kaseya lunavararünnak on tabanud kuni 1500 firmat

Sajad Rootsi supermarketid jäid teisipäeval suletuks tingituna ulatuslikust küberrünnakust, mis on viimasel neljal päeval löönud rivist välja sadu firmasid üle maailma ja mille korraldajad nõuavad lunarahaks 70 miljonit dollarit bitcoinides.

USA IT-firma Kaseya, millele rünnak korraldati, teatas, et reedene rünnak mõjutab kuni 1500 ettevõtet.

Ekspertide andmeil on rünnaku taga Vene häkkerirühmitus REvil, kes on selle ka veebis omaks võtnud. Samuti arvatakse, et tegemist võib olla ajaloo suurima lunavararünnakuga.

Rünnak Kaseyale on mõjutanud firmasid vähemalt 17 riigis, aga ka tosinat Uus-Meremaa lasteaeda.

Enamik Rootsi 800 Coopi supermarketist olid esmaspäeval kolmandat päeva järjest suletud, kuna rünnak lõi rivist välja selle kassaaparaadid.

"Päeva lõpuks on lootus, et avatud poode on rohkem kui suletuid," ütles Coopi pressiesindaja Tarik Belqaid ringhäälingule SVT.

Ehkki Kaseya on vähetuntud firma, on see küberjulgeoleku ekspertide sõnul magus sihtmärk, kuna selle tarkvara kasutavad tuhanded ettevõtted, mistõttu saavad häkkerid halvata ühe hoobiga tohutu hulga ärisid.

Ühtekokku osutab Kaseya teenuseid umbes 40 000 firmale kogu maailmas.

Kaseya teatel loodetakse serverid taastada teisipäeva pärastlõunaks Ida-Ameerika aja järgi ning 24 tunni jooksul antakse välja tarkvarauuendus, mis lubab klientidel oma süsteemid taastada.

Häkkerite 70 miljoni dollariline lunarahanõue üllatas analüütikuid, kuna tavaliselt nõutakse ohvritelt väiksemaid tasusid.

Prantsuse küberjulgeoleku eksperdi Robinson Delaugerre'i sõnul võib REvil näha Kaseya rünnakut oma viimase suurejoonelise sammuna enne, kui see tegevuse lõpetab.

Rühmitus korraldas 29 protsenti läinud aasta lunavararünnakutest, riisudes kokku umbes 123 miljonit dollarit, vahendas IBM-i küberjulgeoleku üksus Security X-Force.