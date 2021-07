Häädemeeste tehas hakkab suurenenud nõudluse tõttu uuesti kergkruusa tootma

Häädemeeste vallas käivitati kergkruusatehas 1994. aastal ja kaks aastat hiljem alustati kergkruusast ehitusplokkide tootmist. Aga 2008. aastal, kui nõudlus vähenes, pandi kinni pöördahi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kergkruusast ehitusplokke ehk fibo plokke on valmistatud kogu aeg, aga materjal selleks jõuab Häädemeestele kontserni teistest tehastest Soomes, Poolas ja Taanis.

Kergkruusa valmistatakse keramsiidisavist, mida Häädemeestel leidub palju ja tänu sellele rajati sinna tehaski. Kergkruusa valmistatakse keramsiidisavi kuumutamisel vastavas ahjus, midagi muud savile ei lisata.

"Ühest kuupmeetrist savist saab viis kuupmeetrit kergkruusa. Ehk see on loomuliku puhetumise teel paisuv. Savist sai ka see tehas siin alguse 1991. aastal. Kõigepealt olid ikka savileiukohad ja siis alles hakati mõtlema, mida sellest savist edasi teha. See savi, mida uuritud on, on tegelikult põhja-lõuna suunas pika maa-ala peal, nii et me oleme sellest ammendanud teadaolevatest uuringutest ainult ühe viiendiku. Kaeveluba, mis meil on lõunapoolses osas, on aastani 2039. Varudena võib-olla üle 30 aasta," selgitas Fibo ExClay tehasejuht Tormis Vilberg.

Kuna pöördahi pole palju aastaid töötanud, siis on kinnistu üks osa ka võssa kasvanud ja kõigepealt tehaksegi territoorium korda. Seejärel asutakse ahju kallale ja see hakkab tööle järgmise aasta lõpus. Siis planeeritakse tehase aastaseks tootmisvõimuseks 350 000 kuupmeetrit ja toodang on suunatud peamiselt Balti riikidesse.

Ettevõte investeerib Häädemeestele, sest on siinse töötajaskonna ja asukohaga väga rahul.

"Meil on inimesi, kes on siin töötanud üle 20 aasta. Nad on väga pühendunud, on oodanud seda hetke, kui tehas uuesti avatakse. Parim investeering on, et meil on inimesed, meil on savi, millest tehakse Leca toodangut, ja tegelikult on meil

ka parimad seadmed," rääkis Leca Internationali tegevjuht Torben Dyrberg.