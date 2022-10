Häädemeestel algas taas kergkruusa tootmine

Saint-Gobaini kontserni kuuluv Leca International investeeris äsja avatud tehasesse kaks miljonit eurot.

Kergkruusa toodetakse kohalikust savist seda pöördahjus põletades. Kergkruusast valmistatakse ka fiboplokke. Valdavalt kasutatakse tehase toodangut Eestis, Lätis ja Leedus.

Geoloogiliste uuringute järgi jätkub kergkruusa tootmiseks vajalikku savi veel umbes 30 aastaks.

"Siin on karjäär praktiliselt 500 meetri kaugusel. Savi maa seest lattu, laost ahju ja ahjust tuleb välja kergkruus. Sellest samast ühest kuupmeetrist savist teeme suurusjärgus viis kuupmeetrit kergkruusa. Selle ahjuliini käimasaamine esimese hooga oli oluline, edasine on lihtsalt uuendused, alternatiivsed kütused ja hiljem sorteerimise ja sõelumise poole peal parandame tingimusi," selgitas Fibo ExClay tehasejuht Tormis Vilberg.

"Me tegime suuri investeeringuid viimaste kuudega, et saada see tehas jälle tööle ja olla tagasi äris. Samuti tegime suuri pingutusi, et moodustada meeskond ja saada tööle kohalikke inimesi," ütles Leca Internationali juht Harald Cholewa.

Ettevõttes töötab 40 inimest, kes elavad lähikonnas.