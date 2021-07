Läti tööandjad saavad voli vallandada koroonatõendita töötajaid

Samuti otsustati muuta vaktsineerimine koroona vastu kohustuslikuks teiste seas meedikutele, sotsiaaltöötajatele ja õpetajatele.

Valitsus koostab vastavad muudatused COVID-19 leviku seaduses 14. juuliks.

Uued reeglid kohustavad töötajaid kaitsma riskigruppe uute koroona nakkusohtude eest.

Tööandjatel tuleb ka tagada epidemioloogiliselt ohutu teenuste pakkumine meditsiinis, sotsiaalhooldes, hariduses, mis tähendab, et teenusepakkujal peab olema kehtiv sertifikaat, mis tõestab, et selle töötajad on vaktsineeritud koroona vastu või on haigusest paranenud.

Kohalikel omavalitsustel ja keskvalitsusel tuleb tagada, et kõik teenused, mida teenusepakkuja osutab kliendiga kontaktis olles, on epidemioloogiliselt ohutud. Koroonasertifikaadita inimesed võivad saada teenuseid füüsiliselt kohal viibides, kui neid teenuseid pole võimalik kaudselt pakkuda.

Uued reeglid võimaldavad tööandjatel muuta koroonasertifikaadid kohustuslikuks töötajatele, kelle tööga kaasneb suurem risk teiste nakatamiseks või ise viiruse saamiseks. Koroonasertifikaadid on ka kohustuslikud riigitöötajatele, kes pakuvad teenuseid riiklikes või kohalikes asutustes.

Töötajatele antakse vaktsineerimiseks ja sertifikaatide saamiseks aega kuni 15. septembrini. Need, kel see ei õnnestu, seisavad silmitsi töökoha vahetuse või vallandamisega.

Ministeeriumid uurivad ka uue seaduse vastavust Läti põhiseadusega.