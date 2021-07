Viru ja Pärnu kohtunikud asuvad ülekoormatud Harju maakohtule appi

Kohtuasjade rohkuse all ägav Harju maakohus tegi taotluse, et neile antaks tsiviilasjade lahendamiseks appi kohtunikke teistest maakohtutest. Tallinna ja Tartu ringkonnakohtud lubavad seetõttu kaasata Viru ja Pärnu maakohtunikke.

Harju maakohtu esimees Astrid Asi esitas 29. aprillil Tallinna ja Tartu ringkonnakohtute esimeestele taotluse suunata osa Harju maakohtusse laekuvaid tsiviilasju teistesse maakohtutesse.

Kohtute seaduse kohaselt võivad ringkonnakohtute esimehed maa- või halduskohtu esimehe taotlusel oma ühise otsusega suunata kohtuasju lahendamiseks teise sama astme kohtusse, kui see on vajalik õigusemõistmise korrakohaseks toimimiseks.

Ringkonnakohtute esimeeste Tiina Pappeli ja Villem Lapimaa hinnangul on Harju maakohtus pikaajaliselt tulnud lahendamiseks kohtuniku kohta rohkem tsiviilasju, kui on võimalik kvaliteetselt ja mõistliku aja jooksul ära lahendada.

Lapimaa ja Pappel peavad probleemiks, kui riigi suurimas kohtus on n-ö vanade tsiviilasjade arv teistest kohtutest lausa kuus kuni seitse korda suurem, küündides 1164 asjani ning on ette näha, et vanade tsiviilasjade hulk aja jooksul kasvab.

Esimehed leidsid, et erakorralise abinõu rakendamine on kohane ja vajalik. Kui jätta meetmed kasutusele võtmata, siis menetlusosaliste huvid ja õigused kvaliteetsele ja mõistliku aja jooksul toimuvale kohtupidamisele saavad järjest enam kahjustatud ja vanade tsiviilasjade arv Harju maakohtus kasvab senisega võrreldes veelgi, teatasid ringkonnakohtud.

Seetõttu otsustasid Lapimaa ja Pappel kolmapäeval ühiselt, et Harju maakohtust tuleb tsiviilasju suunata teistesse kohtutesse lahendamiseks. Küll aga ei olnud nad nõus rahuldama Harju maakohtu esimehe taotlust täies ulatuses.

Ringkonnakohtute esimehed otsustasid suunata alates 6. septembrist Harju maakohtusse saabuvatest võlaõigusasjadest Pärnu maakohtusse lahendamiseks 194 ja Viru maakohtusse 349 võlaõigusasja.

Ümber jagatakse võlaõigusasjadest kohtuasjad, kus on vaidluse all raviteenuse osutamine, töövõtulepingud, alusetu rikastumine, kahju hüvitamine ja muud lepinguvälised kohustused.

Asju hakatakse ümber jagama tänavu 6. septembrist ja eeldatavasti kestab taoline protsess kaheksa kuni üheksa kuud.

Asju hakatakse samaaegselt jagama nii Pärnu kui Viru maakohtu vahel suhtes 1:2 – üks asi Pärnu, kaks asja Viru maakohtule, jaotades nii asjade mahtu ühtlasemalt pikemale perioodile. Ringkonnakohtute esimehed teostavad jooksvat kontrolli asjade ümbersuunamise korralduse üle.

Ümbersuunatavad kohtuasjad jäävad Harju maakohtu nimel lahendatavateks kohtuasjadeks ja kohtuistung toimub jätkuvalt Harju maakohtus, seega menetlusosaliste jaoks jääb olukord samaks. Samas võivad kohtud lahendada asju ka kirjalikus menetluses ja videokonverentsi teel. Senise kogemuse järgi toimub ümbersuunatavates asjaliikides kohtuistungeid üksnes kaheksas protsendis kohtuasjades.

Lapimaa ja Pappel rõhutasid, et kuigi ükski maakohus ega maakohtunik Eestis ei tegutse alakoormusega, siis asjade ühekordne, kaalutletud ümbersuunamine on praeguseks hetkeks kujunenud olukorras ainuvõimalik meede, mida kohtusüsteem saab ise võtta selleks, et tagada inimestele mõistlik menetlusaeg kõikides maakohtutes.

Harju maakohtu tsiviilasju lahendavate kohtunike kroonilise ülekoormuse jätmine ainuüksi ühe kohtu kohtunike õlule ei oleks riigimehelik ega põhjendatud toimimisviis, märgivad Lapimaa ja Pappel.

Samuti tõid nad esile, et asjade ümbersuunamisel teistesse kohtutesse saab olema üksnes piiratud mõju ning see ei saa lahendada struktuurseid ja kroonilisi kohtuhalduse probleeme. Nende probleemide lahendamiseks peavad jätkuvalt tööd tegema justiitsministeerium ja kohtute haldamise nõukoda.

"Kohtutel pole võimalik isegi asendada teenistusest ajutiselt eemal viibivaid kohtunikke, nii nagu on töötajate asendamine elementaarne mistahes mujal avalikus sektoris ja ka erasektoris," avaldasid nad kahetsust praeguse kohtuhalduse olukorra kohta.