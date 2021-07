Valitsus ei plaani kolmanda koroonalaine korral ühiskonda täielikult sulgeda

Maailma Terviseorganisatsioon ning Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus on andnud hoiatuse, et Euroopa liigub koroonaviiruse kasvutrendi suunas, rääkis terviseameti peadirektori asetäitja Mari-Anne-Härma. Viiruse kolmandat lainet hakkab tema sõnul iseloomustama jätkuv haigestumise tõus nii, et viirus ei levi koldepõhiselt nagu praegu, mil nakatumisjuhtumid on tihedalt omavahel seotud, vaid näha on taustahaigestumise kasvu mitmel pool Eestis, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"See tähendab seda, et teadmata nakatumiste arv järjest kasvab, absoluutarvud kasvavad ja seda üle Eesti. Inimesed ei tea, kust nad nakkust on saanud ja neid ahelaid ei ole võimalik kokku viia," selgitas Härma.

Nakatunute arvust on Härma sõnul olulisem jälgida haiglaravi vajajate arvu. Tänu vaktsineerimistele ei pruugi see kasvada nii kiiresti nagu eelmise laine ajal.

"Sealt maalt, kus haiglate valmisolek hakkab taas seadma survet plaanilise ravi toimisele, hakkab terviseamet soovitama piiranguid, et haigestumise taset Eestis alla tuua," ütles Härma.

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik leiab, et riik peab reageerima enne, kui tekib oht haiglate ülekoormusele.

"Kindlasti, kui me hakkame rääkima taas kolmekohalistest numbritest või sealt edasi, siis see on juba koht, kus tuleb hakata viiruse levikut tõkestama. See on koht, kus tuleb vaadata üle erinevate ürituste piirarvud ja erinevad õigused ka nendel osaleda ehk seadagi näiteks suhteliselt madalal tasemel kohustus osaleda üritustel kas vaktsineerituna, haiguse läbi põdenuna või negatiivse testi alusel," selgitas minister.

Kiik ütles, et kui viiruse foon tõuseb, ei minda ühiskonda täielikult sulgema nagu varem, mil vaktsiin polnud kättesaadav ja tuli teha mustvalgeid valikuid.

"Mida me praegu valmistame ette augusti keskpaigaks, kuidas me saame olukorras, kui tuleb Eestisse kolmas laine, luua täiendavad võimalused majanduse lahti hoidmiseks. /.../ Kui me peame uuesti kehtestama näiteks mahtuvuspiirangud, siis need inimesed, kes on kas läbi põdenud, on teinud negatiivse testi või vaktsineeritud, võiksid olla selle limiidi alt väljas," rääkis ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt.

Kiik lisas, et töötatakse ka selle nimel, et enam ei peaks kõiki koole kinni panema või loobuma plaanilisest ravist.