Plaanilise ravi järjekorrad võivad taas pikenema hakata

Tervishoius on välja kuulutatud hädaolukord ja 20. augustiks peavad haiglad looma lisavoodikohti koroonahaigetele. See tähendab, et niigi pikad plaanilise ravi järjekorrad hakkavad taas pikenema.

Kaks päeva juuli alguses - just nii palju on Lääne-Tallinna keskhaiglas (LTK) sel aastal olnud päevi, mil koroonaosakonnas pole ühtegi haiget. Juba juuli lõpus oli neid ravil paarkümmend ja viimase nädalaga on haigete arv kerkinud üle 30. Aga see on alles algus.

"Meie probleemiks kindlasti on personal, mida me oleme hakanud juba juurde otsima, sest tavatingimustes kõik 80 nakkuskliiniku voodit ei ole patsientidega täidetud," ütles LTK ravijuht Imbi Moks "Aktuaalsele kaamerale".

Eelkõige on puudu õdedest ja hooldajatest ning koroonahaigete lisandudes tuleb neid hakata teistest kliinikutest nakkusosakonda tööle saatma. See aga tähendab, et niigi pikalt näiteks puusa- või põlveliigese operatsiooni oodanud patsientidel tuleb varuda kannatust, sest esimesena peab tegevust koomale tõmbama ortopeediaosakond.

"Kindlasti on saba veel sellest, et me kevadel ja suve hakul täisvõimsusega plaanilist ravi teha ei saanud," tõdes Moks.

Tema sõnul on tänavu ravijärjekordade lühendamisele pannud oma pitseri puhkusteperiood.

"Sellest teisest koroonalainest peavad meedikud saama ka puhata ja me ei saa neid kogu aeg tööl hoida," ütles ta.

Suuruselt teine koroonaosakond ei tegutse praegu Ida-Virumaal või Tartus, vaid hoopis suvituspealinnas Pärnus. Nakkusosakonnas on ravil 13 inimest, vabu voodeid on veel seitse.

"Aga 20 patsiendilt kõrgemale minek Pärnu haigla puhul tähendab seda, et me peame ühe siseosakonna tiiva võtma kasutusele. /.../ Ma väga loodan, et selle nädala numbri sees seda vaja ei ole, aga valmisolek on selleks olemas ja kui vaja, siis me suudame nädalavahetusega selle seada ümber," rääkis Pärnu haigla juht Urmas Sule.

Tartu ülikooli kliinikumis on ravil kümme koroonahaiget ja professor Joel Starkopfi sõnul on näha aeglast, aga veenvat haiglaravi vajaduse kasvu. Eesti nakatumistaset ja haiglaravi vajavate patsientide hulka vaadates ollakse samas seisus nagu mullu novembris.