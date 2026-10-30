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Otse kell 10: maa- ja ruumiamet avalikustab maa korralise hindamise tulemused

Eesti
Kortermajad Tartus.
Kortermajad Tartus. Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR
Eesti

Maa- ja ruumiamet avalikustab reedel 2026. aasta maa korralise hindamise tulemused. Ülevaadet hindamise tulemustest ja maamaksu kujunemisest saab vaadata ERR-i portaalist reedel kell 10.

Korraline hindamine annab iga nelja aasta järel ajakohase ülevaate Eesti maa turupõhisest väärtusest ja toob esile, kuidas on maa väärtus eri piirkondades muutunud.

Tutvustaval üritusel kõnelevad maa- ja ruumiameti peadirektor Kati Tamtik, riigiarhitekt Tõnis Arjus, maa- ja ruumiameti maa hindamise osakonna juhataja Marje Kolmar-Grüner ja korralise hindamise protsessijuht Britt Suits, Eesti Linnade ja Valdade Liidu finantsjuht-analüütik Piret Zahkna.

Toimetaja: Urmet Kook

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