Leedu kutsub laiendama sanktsioone Valgevenele

"Kuna põgenikke kasutatakse poliitilise relvana ... [siis] ma räägin oma Euroopa Liidu kolleegidega ühtse strateegia väljakujundamiseks," ütles Brüsselisse EL-i välissuhete nõukogule saabunud Landsbergis esmaspäeva hommikul. Tema sõnul tuleks Miniski režiimi suhtes kehtestada täiendavalt uusi sanktsioone.

Leedul on Valgevenega 550-kilomeetrine piir, millele ta hakkas reedel paigaldama traattõkkeid et pidurdada Valgevenest saabuvate migrantide pääsemist Leetu.

Leedu piirivalve teatas esmaspäeval, et viimase ööpäevaga saabus üle piiri 60 illegaalset migranti. Juba viimased kuus päeva on saabujate arv ööpäevas jäänud alla saja. Kokku on sel aasatl Leedusse saabunud 1676 illegaali, mida on 20 korda rohkem kui terve 2020. aasta jooksul kokku. Enamus saabujaid on pärit Lähis-Idast ja Aafrikast, suur osa neist tulevad Leetu ilma dokumentideta. Leedu ametnikud on öelnud, et migrantide saabumist Minskisse, kust nad juhatatakse edasi Leedu piirile, korraldavad Valgevene võimud. Vilniuse hinnangul teeb Minsk seda kättemaksuks Leedu Lukašenko-kriitilisele poliitikale.

Esmaspäeval Brüsselis peetaval Euroopa Liidu välisasjade nõukogul on tähelepanu all uute digitehnoloogiate geopoliitika, Euroopa Liidu strateegilise kompassi loomine ja olukord Etioopias, teatas Eesti välisministeerium. Samuti on päevakorras Afganistanis ja Lõuna-Kaukaasias toimuv ning välisministritel on ka mitteametlik töölõuna Iisraeli välisministri Yair Lapidiga.