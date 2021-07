Leedu ootab Türgilt koostööd migrantide isikute kindlakstegemisel

"Meie andmeil tuleb põhiosa isikutest Türgi lennujaamade kaudu, Türgist korraldatavate lendudega. Me oleme veendunud, et Türgil on olemas nende inimeste isikuandmed. Täna on üks probleeme, millega Leedu valitsus peab tegelema, saabuvate inimeste isiku kindlaks tegemine," rääkis Landsbergis kolmapäeval. "Koostöös Türgiga saaksime me kiiresti nende isikud tuvastada ja niimoodi nõuda, et nende lähteriigid nad tagasi võtaksid," lisas Leedu välisminister.

Landsbergise sõnul on ta probleemi arutanud oma Türgi kolleegiga ning tal on kavas visiit Ankarasse.

"Türgi välisministri seisukoht on, et nad on valmis koostööks, konkreetseid detaile hakkame arutama minu visiidil sinna, visiidi aja lepime kokku järgmisel nädalal," ütles Landsbergis.

Leedu välisministri sõnul oli tal mõni nädal tagasi sarnane vestlus ka Iraagi välisministriga. Ta rääkis, et pakkus Iraagile võimalust saata Leetu konsulaartöötaja, kes aitaks saabujaid identifitseerida ning pakkus ka võimalust tema lähetamise kulud katta.

Viimastel nädalatel on järsult kasvanud Valgevenest illegaalselt Leetu saabuvate migrantide hulk, kes on pärit Iraagist, Afganistanist ning teistest Lähis-Ida ja Aafrika riikidest. Kokku on Leedu piirivalve tänavu tabanud juba 1400 illegaalset immigranti. Leedu ametnike sõnul korraldab migrantide piirilesaatmist Valgevene režiim kättemaksuks Leedu aktiivse tegevuse eest Valgevene oopsotsiooni toetamisel.