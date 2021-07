Leedu alustab okastraattõkke rajamist piirile Valgevenega

"Tõenäoliselt juba täna, kõige hiljem homme algab, kuid muidugi alles algab. Nii palju, kui mina tean, on tootjaettevõtteile juba antud ülesanne alustada traadi kerimist, ja kui tuleb ülesanne katta kogu piir, välja arvatud mõistagi need alad, mis on juba kaetud, siis see venib pisut, sest iga ettevõte toodab viis kilomeetrit päevas," rääkis Anušauskas BNS-ile.

Sõjaväest öeldi BNS-ile, et piiritõke moodustatakse spiraalsetest okastraadirullidest, mis pannakse üksteise peale ja kinnitatakse omavahel erivaiadega.

Anušauskase sõnul toimib see ohtlik tõke kui peatav vahend, et peatada migrantide tulek üle piiri kas või veidikeseks ajaks, kuni piirivalvurid kohale jõuavad.

"Antud juhul on sel peatav mõju – kuni piiritõke ületatakse, fikseerivad selle kõik vahendid ning rikkumiskohta saab jõuda veel enne, kui piir ületatakse," sõnas minister.

"Me lihtsalt deklareerime, et sulgeme selle Aleksandr Lukašenko avatud tee ja pärast järgmisel nädalal oodatavaid varjupaigataotluste menetlemise aja lühendamise õigusakte saadetakse majanduspagulased, kuid mitte poliitpagulased nende kodumaale tagasi. Nii et tohutud kulud nendele inimestele, keda Lukašenko režiim kasutab selleks hübriidrünnakuks," ütles ta.