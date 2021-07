14 riigi väliskomisjonid: mõistame poliitiliselt motiveeritud inimkaubanduse hukka

Avaldusega väljendavad väliskomisjonide juhid Leedule tugevat transatlantilist solidaarsust.

"Meie, oma riikide parlamentide väliskomisjonide esimehed, mõistame sõnaselgelt hukka inimkaubanduse ohvriks langenud migrantide kasutamise Lukašenko režiimi poolt naaberriikide kahjustamiseks. Kõige kaitsetumate inimeste kasutamine mõjutusvahendina poliitilises vaidluses on häbiväärne ja võrreldav piraatlusjuhtumiga, mille tunnistajaks me tänavu mais olime," seisab avalduses.

"Katse survestada migrante ületama Leedu piiri on kuritegelik ja ebainimlik tegu, mille eesmärgiks on õõnestada Leedu rahva solidaarsustunnet ja toetust Valgevene inimeste vastu, kes ihkavad vabadust ja ei tunnista mulluseid võltsitud tulemustega valimisi. See on uus ja kuritahtlik rünnak Euroopa Liidu liikmesriigi ja NATO liitlase vastu. Sellele tuleks reageerida solidaarselt ning riikide, Euroopa ja atlandiülesel tasemel," lisavad komisjonide juhid.

"Kutsume üles keelama Valgevenesse lende, millega seoses on kahtlus, et neid kasutatakse riigi korraldatud inimkaubanduseks. Kutsume üles kehtestama sanktsioone nende vastu, kes on seotud selle riikidevahelisi piire ületava riiklikult korraldatud inimkaubandusega, ja seda juhtiva Lukašenko režiimi vastu. Kutsume üles võtma ühise kohustuse lõpetada inimkaubandus üle Euroopa Liidu piiride."

Lisaks kutsuvad parlamentide väliskomisjonide juhid üles toetama Frontexit, piirihalduse ja viisade rahastut, Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiametit ning muid riiklikke ja rahvusvahelisi ametkondi, mis saaksid aidata Leedut või teisi riike, mida avalduses nimetatakse Lukašenko režiimi korraldatud mittetavapärase rünnaku sihtmärkideks.

"Kutsume Euroopa Liitu ja NATO-t üles esitama ühiseid avaldusi Iraagile, Türgile ja mis tahes muule riigile, mida Lukašenko režiim kasutab migrantide kuritarvitamiseks ja mõjutusvahendiks muutmiseks, kutsudes neid sellist tegevust lõpetama ning kaitsma nende inimeste väärikust, kelle õigusi rikutakse."

Avaldusele on alla kirjutanud Eesti, Läti, Leedu, Tšehhi, Poola, Prantsusmaa, Ukraina, Itaalia, Hispaania, Hollandi, Belgia, Ameerika Ühendriikide, Saksamaa ning Ühendkuningriigi parlamentide väliskomisjonide esimehed.