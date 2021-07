ERR Leedus: Eesti piirivalveüksus alustas Druskininkais tööd

Kümneliikmeline ESTPOL5 meeskond asub tööle Leedu lõunapiiril Druskininkai linna ümbruses. Just seal, Poola ja Valgevene piiride ristumiskoha lähistel on viimasel nädalal olnud sagedasi piiririkkumisi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Teada on, et seda ala on umbes 30 kilomeetrit, mida patrullida tuleb. Tööl käime kahekaupa, meie tiimi liikmed on koos Leedu kolleegiga. Ja töö sisu sõltub sellest, milline ülesanne on Leedu kolleegile määratud," selgitas ESTPOL5 juht Teili Piiskoppel.

Leedu piirivalve asejuht kolonel Vidas Macaitis ütles, et Leedu valmistub tuhandete sisserändajate vastuvõtmiseks ja abi on palutud nii Euroopa Piirivalveametilt kui ka varjupaiga tugiametilt.

"Ja seetõttu oleme rõõmsad, et Eesti reageeris üleskutsele ja saatis mitte ainult piirivalvureid autodega, vaid ka droone riigipiiri valvamiseks ja migrantide otsimiseks, kes peidavad ennast meie eest," rääkis Macaitis.

Kui reede hommikul oli Druskininkaisse saabunud 23 migranti, siis päeva jooksul see hulk kahekordistus.

Kuigi suur osa sisserändajatest on noored mehed, on piiriületajate hulgas ka lapseootel naised ja alaealised.

"Ja meil tuleb kaks angaari nii siin kui ka naaberkordonis. Ehitame augusti alguses linnaku põgenikele, kus on 870 kohta," sõnas Macaitis.

Eesti piirivalvurid on teinud Leedu-Valgevene piiri ääres esimesed droonilennud. Kuna piir on nurgeline, peab droonioperaator hoolikalt jälgima, et Valgevene poole ei satuks, kus võidaks droon alla lasta.

"Me peame vaatama, et me neid nurki sirgeks ei sõida. Piiril on nagu Eestiski lagedat ala, metsast ala, järved läheduses. Selles osas on suhteliselt sarnane," ütles ESTPOL5 droonioperaator Eva Nessler.

"Aktuaalne kaamera" küsis Piiskoppelilt, kuidas tuleks Eesti toime, kui oleksime Leeduga samas olukorras.

"Eks me saame seda täielikult hinnata siis, kui see aeg on käes, aga igasuguseid ettevalmistusi või ohuhinnanguid tehakse. Hetkel ei ole veel põhjust karta seda olukorda Eestisse, aga meil on olemas inimesed vastavate kogemustega ja siin me oleme ka selleks, et saame tuua koju oskusi ja teadmisi, kuidas selle olukorraga toime tulla," ütles Piiskoppel.