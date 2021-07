Hollandi peaminister palus piirangute rutaka leevendamise eest andestust

Möödunud nädala reedel taaskehtestas Rutte piirangud baaridele, restoranidele ja ööklubidele, et püüda peatada nakkuse levikut, vahendas Reuters.

Vaid kaks nädalat varem oli valitsus tühistanud enamiku piirangumeetmetest, sest nakatumiste hulk oli languses.

"Tuli välja, et see, mida me mõtlesime, et on võimalik, ei ole praktikas võimalik. Me andsime kehva hinnangu, mida me kahetseme ja mille eest palume andestust," ütles Rutte esmaspäeval ajakirjanikele.

Peaministri vabandus näitab aga järsku pööret tema reedeses seisukohas, kui ta korduvalt kaitses piirangute leevendamist, nimetades seda loogiliseks sammuks ning keeldus tunnistamast, et valitsus võis anda olukorrale vale hinnangu.

Terviseametnikud kritiseerisid piirangute leevendamist, öeldes, et valitsus viskas ettevaatlikkuse kõrvale, kuna julgustas noor inimesi taas välja lõbutsema minema.

Hollandis on koroonaviirusesse nakatumiste arv kasvanud viimastel päevadel käesoleva aasta kõrgeimale tasemele. Samas ei ole märkimisväärselt kasvanud koroonahaigete sattumine haiglaravile.