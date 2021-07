USA ja liitlased mõistsid hukka Hiina pahatahtliku kübertegevuse

USA kõrge ametniku sõnul on Hiina vastutustundetu tegevus küberruumis vastuolus oma väljaöeldud eesmärgiga olla maailmas vastutustundlik liider.

USA, Euroopa Liit, Suurbritannia, Austraalia, Kanada, Uus-Meremaa, Jaapan ja NATO on ametniku sõnul ohu ees ühtsed ja paljastavad, kuidas Hiina rahvusvahelisi kübervõrke sihikule võtab.

"Hiina julgeolekuministeerium kasutab kriminaalseid palgahäkkereid, et korraldada loata küberoperatsioone üle maailma, sealhulgas isiklikuks rikastumiseks," ütles ametnik.

"Meil on teateid, et HKP (Hiina Kommunistliku Partei) valitsusega seotud häkkerid on korraldanud erafirmade vastu lunavara operatsioone, mis on hõlmanud mitme miljoni dollarini ulatuvaid lunarahanõudeid," lisas ametnik.

Ametniku sõnul jagavad liitlased tehnilist nõu, kuidas Hiinale vastu seista, kuivõrd Pekingi kübertegevus on suur oht USA ja tema liitlaste majandusele ja riiklikule julgeolekule.

Samuti esitavad Ühendriigid esmaspäeval Hiina julgeolekuministeeriumiga seotud häkkeritele süüdistuse seoses märtsis ilmsiks tulnud rünnakuga Microsoft Exchange Serverile.

Rünnak mõjutas vähemalt 30 000 USA organisatsiooni, nende seas kohalikke omavalitsusi.

Suurbritannia välisminister Dominic Raab kutsus esmaspäeval samuti Pekingit üles küberrünnakuid lõpetama.