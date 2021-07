Kiik otsib Seeri mantlipärijat tervishoiu valdkonnast

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik (KE) ütles, et otsib vaktsineerimise töörühma uut juhti ilmselt tervishoiu valdkonnast. Marek Seeri tööleping saab läbi septembrikuus ja ta on otsustanud sel ametikohal mitte jätkata.

Kiik ütles, et vaktsineerimise korraldamise töörühm kindlasti jätkab tööd. "Meil on vaja jätkuvalt Eesti elanike vaktsineerimisega edasi liikuda ja samal ajal teada on, et tõenäoliselt uuel aastal tuleb hakata pihta ka revaktsineerimistega," ütles Kiik ERR-ile.

"Praeguse seisuga valdav osa vaktsineerimise töörühma liikmeid on erinevate riigiasutuste või tervishoiuvaldkonna institutsioonide esindajad. Nüüd ongi küsimus selles, kas selle töörühma juht saab olema mõni tänastest töörühma liikmetest või tuleb vaktsineerimise koordinaatoriks taaskord täiskoormusega inimene juurde. Hetkel ei ole veel vastavat inimest välja valitud. Need nõupidamised on plaanis see kuu ära teha, et oleks selgus, et kuidas me alates septembrist edasi läheme kui Marek Seeri ametiaeg lõppeb," rääkis Kiik.

"Siin on oluline infoga kursis olek, kiire sisse elamine töösse. Kõige tõenäolisemalt me räägime inimestest, kes tegutsevad tervishoiu valdkonnas," ütles Kiik veel.

Kiik rääkis, et vaktsineerimise mahud saavad sügisel olema märkimisväärselt väiksemad, kui need olid kevadel ja suvekuudel. "Selleks ajaks on vaktsineerimise hõlmatus ühiskonnas päris kõrge ja tööprotsessid kindlasti paremini käima saadud kui vaktsineerimise algusfaasidel," sõnas Kiik.

Kiige sõnul on praegu kõige olulisem vaktsineerimise tempo tõstmine, et saavutada 22. septembriks elanikkonna 70-protsendine vaktsineeritus. Selleks on vaja vaktsineerida 20 000 inimest nädalas. Alates jaanipäevast aga on vaktsineeritud nädalas 20 000-st oluliselt vähem inimesi. Eelmisel nädalal vaktsineeriti 16 000 inimest.

"Jätkuvalt on veel mõni tuhat tõusu vaja erinevate projektidega, erinevate erilahendustega, inimestele vaktsineerimise võimaluse mugavamaks muutmisega, et jõuaksime taas 20 000 tasemeni," sõnas Kiik.

Vaktsiinipuudust Kiige sõnul Eestis ei ole. "Nüüd on küll tarned mõnevõrra väiksemad kui kevade teises pooles ja suve alguses, aga ka inimeste hulk, kes vaktsineerimist vajavad, on nüüd märkimisväärselt madalam," ütles Kiik.

Kiik rääkis, et sel nädalal jõuab Eestisse 29 250 doosi Pfizer/BioNTechi vaktsiini ja 7200 doosi Moderna vaktsiini. Järgmisel nädalal peaks jõudma 29 250 doosi Pfizer/BioNTechi vaktsiini, 7200 doosi Moderna vaktsiini ja 8000 doosi Jannseni vaktsiini.