USA esitas Kuuba endisele presidendile Raúl Castrole süüdistuse mõrvas

Miami ajaloolises Freedom Toweris (e.k. Vabaduse torn), mis on lootuse sümbolis paljudele Kuuba pagulaste põlvkondadele, toimus dramaatiline pressikonverents, kus rida kõrgeid USA ametnikke kogunes uudist teatavaks tegema.

Süüdistuste väljakuulutamiseks astusid lavale USA peaprokuröri kohusetäitja Todd Blanche, USA prokurör Jason Reding Quinones, Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) asejuht Christopher Raia, USA senaator Ashley Moody ning Florida peaprokurör James Uthmeier.

Föderaalsüüdistus keskendub 1996. aasta traagilistele sündmustele, mil Kuuba sõjavägi tulistas alla kaks relvastamata lennukit, mida kasutas humanitaarorganisatsioon Brothers to the Rescue. Neli meest hukkusid, kui nende tsiviillennukid Florida väina kohal alla lasti.

Organisatsiooni regulaarsed rahumeelsed missioonid keskendusid viletsates paatides kommunistliku režiimi eest põgenevate Kuuba pagulaste otsimisele ning nende asukoha edastamisele USA rannavalvele, et päästa nad uppumisest.

Prokuröride sõnul on olemas 12-minutiline salvestis, milles olevat kuulda Castro enda hääl arutamas lennukite allatulistamise planeerimist ja elluviimist.

Florida peaprokurör teatas juba märtsis pressikonverentsil, et avab juhtumi osariigi tasandil uuesti – sammu, mida toetasid tugevalt leinavad omaksed.

Süüdistusaktis on nimetatud ka teisi süüdistatavaid.

Süüdistus suurendab survet Kuubale

Uudisteagentuuri Reuters hinnangul on see osa Washingtoni survekampaaniast saare kommunistliku valitsuse vastu.

Raúl Castro ilmus viimati Kuubal avalikkuse ette mai alguses ning pole mingeid tõendeid selle kohta, et ta oleks pärast seda saarelt lahkunud või et valitsus lubaks teda välja anda.

Süüdistus esitati ajal, mil USA president Donald Trump on kutsunud üles režiimivahetuseks Kuubal, kus kommunistid on olnud võimul alates kadunud Fidel Castro juhtimisel toimunud revolutsioonist 1959. aastal.

Trump nimetas kolmapäevases avalduses Kuubat "paharet-riigiks, mis varjab vaenulikke välisriikide sõjaväge" ja raamistas oma administratsiooni tegevust saareriigi suhtes osana laiemast püüdlusest laiendada USA mõjuvõimu läänepoolkeral.

"Havanna kaldalt Panama kanali kallasteni ajame välja seadusetuse, kuritegevuse ja välisriikide sissetungi jõud," ütles Trump Connecticuti osariigis New Londonis toimunud rannavalve akadeemia üritusel.

Kuuba president Miguel Diaz-Canel ütles esmaspäeval, et saar ei kujuta endast ohtu.

Süüdistusakt tähistab uut madalseisu külma sõja aegsete rivaalide suhetes.

Pärast võimuletulekut sõlmis Fidel Castro liidu Nõukogude Liiduga ning seejärel arestis USA-le kuuluvaid ettevõtteid ja vara. USA on sellest ajast alates kehtestanud umbes 10 miljoni elanikuga riigile majandusembargo.

Poolte vahel on aastate jooksul vahelduva eduga rääkinud. Diplomaatilised suhted paranesid endise demokraadist presidendi Barack Obama teisel ametiajal lühiajaliselt, kuid vabariiklasest Trump on võtnud rangema joone.

Rubio pakkus kuubalastele videopöördumises uut kurssi

USA välisminister Marco Rubio pakkus kolmapäeval, vaid mõni tund enne Castrole esitatud süüdistust, tehtud hispaaniakeelses videopöördumises kuubalastele uut kurssi.

Pöördudes otse Kuuba rahva poole, süüdistas Rubio riigi kommunistlikku juhtkonda varguses, korruptsioonis ja rõhumises.

"President (Donald) Trump pakub uut teed USA ja uue Kuuba vahel," ütles Kuuba immigrantide poeg Rubio. "Uus Kuuba, kus teil on reaalne võimalus valida, kes teie riiki valitseb, ning hääletada nende väljavahetamiseks, kui nad oma tööd hästi ei tee," lisas ta.

Pinged Washingtoni ja Havanna vahel on viimastel kuudel teravnenud pärast seda, kui USA väed kukutasid sõjalise operatsiooniga Kuuba piirkondliku liitlase Venezuela vasakpoolse autoritaarse liidri Nicolás Maduro ning kehtestasid seejärel valusa energiablokaadi niigi majandusraskuste käes ägavale saareriigile.

Trump on korduvalt andnud mõista, et Kuuba valitsus võib olla järgmine, kes langeb, ning ütles kuu alguses isegi, et Washington võtab Floridast vaid umbes 145 kilomeetri kaugusel asuva Kariibi mere saare peaaegu kohe üle.

"Meie, Ameerika Ühendriigid, oleme valmis avama uue peatüki oma rahvaste ja riikide suhetes," ütles Rubio vastavalt tema kõne ametlikule ingliskeelsele tõlkele, mille avaldas välisministeerium. "Ja praegu on ainus takistus parema tuleviku teel need, kes teie riiki juhivad."

Oma kõnes süüdistas Rubio sõjaväe toetatud konglomeraati Gaesat, mis kontrollib hinnanguliselt umbes 40 protsenti Kuuba majandusest, eliidi rikastamises tavakodanike arvelt.

"See on "riik riigis", mis ei vastuta kellegi ees ja kogub oma äritegevusest saadud kasumi väikese eliidi hüvanguks," süüdistas Rubio. "Ja niinimetatud "valitsuse" ainus roll on nõuda, et te jätkaksite "ohverduste" tegemist ja represseeriksite kõiki, kes julgevad kurta."