Kagupiiri ehitus püsib graafikus, esimene etapp valmib kahe aasta pärast

Kagupiiril toimub aktiivne ehitustegevus. Kui aasta tagasi alustati piiritaristu esimese etapi väljaehitamisega, siis nüüdseks on valmis juba osa piiritarast, rajatud on osa patrullteid ning soistel aladel saavad piirvalvurid liikuda mööda pontoonteed.

Kagupiiri 23,5-kilomeetrilisel lõigul käivad ehitustööd, mida turvakaalutluste tõttu kõike kaameraga näidata ei ole võimalik.

"Tänane kogemus Valgevene-Leedu piirilt näitab seda, et olukorra pilt ja teadmine sellest, mis sinu piiril toimub, on väga oluline. Meil on head väljaõpetatud ametnikud, kes valvad kogu hingega piir. Aga paratamatult meie ressurss ei ole selline, et me inimtööjõuga suudaksime katta kogu piiri," lausus politsei- ja piirivalveameti piirivalveosakonna juht Egert Belitšev.

Võrumaal Pedetsi jõe ääres on viivitustara on üles seatud ning selle kohal on lõiketraat. Kuigi ehitustööd veel jätkuvad, siis ometi on võimalik seal näha, et riigipiiri ei ole kerge ületada

"Piiriehitus ongi väga oluline, et Eesti riik omaks terviklikku ülevaadet, mis toimub meie piiridel, kus on need kohad, kus inimesed üritavad ebaseaduslikult Eestisse siseneda, neid tõkestada, neid kiiresti tabada ja saada ka menetlusmaterjali selleks, et isikud tagasi saata. Kogu idapiiri väljaehitamine Eesti turvalisuse tagamisel on väga oluline tegevus," lausus Belitšev.

Belitševi sõnul on lepingupartnerid püsinud kokkulepitud ajagraafikus ning kagupiiri väljaehituse esimene etapp peaks valmima kahe aasta pärast.