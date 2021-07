Ehand Leedus: uue migrandilaagri vastu on nii kohalikud kui kaugemalt tulijad

Alytuse rajooni põgenikelaagris keeldusid osad sisserändajad vastu võtmast toitu ja takistasid korrakaitsjatel toidu jagamist ka teistele asukatele, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Grupp inimesi autodega blokeeris aga ligipääsu Rudninkai polügoonile, kuhu on kavas majutada umbes 1500 migranti. Mitu tundi kestnud vastasseisus politseiga püüdsid põgenikevastased blokeerida polügooni väravaid, et mitte lasta sisse veokit vajaliku varustusega.

Vastasseis päädis märulipolitsei sekkumisega, kes ajas inimesed laiali.

Epp Ehand viibis teisipäeval Rudninkai polügooni värava juures, kus esmaspäevaõhtused sündmused kähmlusega päädisid.

"Siin on näha plakatid, mille inimesed on pannud välja, millega nad väljendavad oma vastuseisu sellele keskusele. Teiselt poolt on juba näha ka telgid, mis siia kerkivad. See on vana militaarpolügoon, kuhu seda kavatsetakse rajada 1500 põgenikule," rääkis Ehand "Aktuaalsele kaamerale".

Tema sõnul oli teisipäeva õhtul olukord seal rahulik. Tema sõnul soovivad inimesed siiski endiselt laagri tekkimist takistada.

"Politseinikke ega kaitseväelasi näha ei ole. Küll aga on siin paarsada inimest. Nad on siia tulnud selleks, et näidata ühelt poolt üles oma meelsust, aga nad ütlevad ka, et nad tahaksid ikkagi kuidagi takistada selle laagri tekkimist siia. Nii et olukord siin näitab, kui raske olukorraga Leedu silmitsi on. Ühelt poolt tuleb tugevdada piiri, teiselt poolt tuleb leida võimalusi põgenike majutamiseks kuskile ja seda kohati inimeste vastuseisule vaatamata," rääkis ta.

"Need inimesed, kes siin on, on mõned lähipiirkonast pärit ja ütlevad, et kardavad oma julgeoleku pärast. Aga siin on ka Kaunasest ja Vilniusest tulnud inimesi, kes ütlevad, et nad on lihtsalt migrantide vastased ja nad leiavad, et valitsus ei käitu nendega piisavalt karmilt ja kõik see asi ajab neil lihtsalt kopsu üle maksa," lisas Ehand.

Ajakirjanik märkis, et Leetu on sel aastal saabunud juba ligi 3000 põgenikku ning lõppu ei paista.