Haridusametid ei tea, kui palju õpetajaid on vaktsineeritud

Tallinna, Pärnu ega Tartu linnade haridusosakondadel pole andmeid selle kohta, kui paljud õpetajad on vaktsineeritud. Plaani pole ka sügisese testimise kohta.

Haridus- ja teadusminister Liina Kersna käis teisipäevases "Vikerhommikus" välja idee, et õpetajad, kes pole vaktsineeritud, peaksid sügisel kooli taasalates igal nädalal end testima.

Tallinna haridusameti kommunikatsiooni peaspetsialisti Pirgit Pedaja sõnul pole neil vaktsineeritutest ülevaadet sellest ajast, kui vaktsineerimine kevadel vabaks läks. Ta ütles, et aprilli lõpu või mai seisuga oli vaktsineeritud 80 protsenti õpetajatest ja lasteaiaõpetajatest.

Pedaja sõnul tehakse sügisel ilmselt vaktsineeritutest ülevaade, kuid suvel mitte.

Pedaja hinnangul korraldatakse testimist ilmselt sarnaselt vaktsineerimisele. "Seni on koolid lugenud, kes on vaktsineeritud ja siis selle haridusametile edastanud, ilmselt läheb testidega samamoodi," ütles Pedaja.

Tartu haridusosakonna juhataja Riho Raave ütles samuti, et neil puudub vaktsineeritutest ülevaade, sest need on isikuandmed.

Raave sõnul ei mõtle nemad testimisele enne, kui on selge, mis riigil plaanis on ning valmivad vastavad juhendid.

"Minu arvates pole see testimine asi, millele haridustöötajad peaksid mõtlema," ütles Raave.

Ka Pärnu haridusosakonna juhataja Ene Koitla ütles, et tal puudub vaktsineeritud õpetajate osakaalust ülevaade. Tema sõnul käib vaktsineerimine terviseameti ja haigekassa kaudu ning see pole avalik info.

"Kohalikust omavalitsusest läks see (vaktsineerimine) täiesti mööda," ütles Koitla.

Koitla ei osanud sügisese testimise kohta midagi öelda, sest ametlikult pole selle kohta informatsiooni tulnud. Ta pakkus, et ilmselt hakkab haigekassa õpetajaid iganädalaselt testimisele suunama.